Multan con más de 50.000 euros a una empresa por contratar inmigrantes irregulares en Ponferrada

Un trabajador de la empresa portuguesa Change Steel en la localidad berciana de Ponferrada

El Juzgado de lo Social de León ha confirmado este miércoles una multa superior a los 50.000 euros impuesta a la empresa portuguesa Change Steel por emplear a trabajadores extranjeros sin permiso de residencia y trabajo en España.

Los hechos tuvieron lugar tras una inspección de trabajo llevada a cabo en junio de 2024 en Ponferrada, concretamente en el Polígono Industrial de La Llanada.

Durante la visita se detectó que varios trabajadores de nacionalidad brasileña realizaban labores sin contar con los permisos necesarios de residencia y trabajo.

Estas actividades se enmarcaban en la fabricación y montaje de estructuras metálicas, en el marco de una subcontratación con otra empresa del sector.

La compañía defendió que se trataba de personal desplazado desde Portugal, pero no logró presentar la documentación que acreditara dicha situación ni el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

El Juzgado de lo Social de León ha desestimado íntegramente los argumentos de la empresa y ha confirmado la sanción en su totalidad, calificando los hechos como una infracción muy grave.