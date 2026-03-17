Accidente laboral en una empresa de hormigón de Osorno: herido el conductor de un camión tras volcar la cabina

El conductor de un camión de 29 años ha resultado herido tras volcar la cabina del vehículo cuando descargaba en el recinto de una empresa de hormigón en la localidad palentina de Osorno.

A las 16 horas, el 112 ha recibido una llamada alertando del accidente laboral en esta empresa situada a la altura del kilómetro 172 de la N-120 y avisaban de que el conductor herido se encontraba en el interior de la cabina.

Así, se ha informado a la Guardia Civil de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Osorno y un helicóptero medicalizado.

Minutos más tarde, los alertantes comunicaron que la víctima había podido salir del camión, por lo que se anuló la salida de los bomberos.

En el lugar, Sacyl atiende y traslada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos al joven de 29 años.