Amplio despliegue de medios tras arder una nave de neumáticos y plásticos en La Bañeza

Incendio originado esta madrugada en una nave de caucho y plásticos de La Bañeza (León) Carlos S. Campillo / ICAL.

El incendio en una nave de neumáticos y plásticos situada a la altura del número 46 de la Avenida de Portugal, en La Bañeza, ha obligado a un amplio despliegue en la zona para contener el fuego.

En incendio se declarado en la nave que se ubica a la altura del número 46 de la Avenida Portugal, en La Bañeza.

Se ha dado información a los bomberos de la Diputación de León, que han movilizado dotaciones, a la Guardia Civil (COS) de León y a la Policía Local de La Bañeza.

Declarado el nivel 1 del Plancal el incendio originado esta madrugada en una nave de caucho y plásticos de La Bañeza (León) Carlos S. Campillo / ICAL.

Además, se encuentra coordinando la emergencia el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León.

A primera hora de la mañana se han incorporado al dispositivo que trabaja en la extinción del incendio medios de Medio Ambiente.

El delegado territorial de la la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo, ha declarado la situación 1 del Plancal, Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, por el incendio de la nave.