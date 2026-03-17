Cae un punto de droga en Guijuelo: un detenido, dos garajes 'guardería' y más de 5.000 euros en efectivo

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga y dos 'guarderías' de sustancias estupefacientes en la localidad salmantina de Guijuelo, enmarcada dentro de la operación 'Slau'. La actuación ha terminado con la detención de un hombre de 32 años y su ingreso en prisión.

La investigación llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, se inició el pasado mes de enero tras detectar a varios consumidores en la vía pública con dosis y envoltorios de características similares.

Este patrón hizo sospechar a los agentes de la existencia de un punto de distribución común en la comarca.

Imágenes de la operación en Guijuelo. Guardia Civil.

Las primeras pesquisas condujeron hasta un varón con antecedentes por tráfico de estupefacientes, sobre el que se centró el operativo.

Los investigadores confirmaron el trasiego constante de posibles clientes en su domicilio, con estancias de corta duración, compatibles con la compra de este tipo de sustancias. Algunos, conocidos consumidores habituales de la zona.

Imágenes de la Operación

El operativo permitió también localizar dos garajes próximos a la vivienda que el sospechoso frecuentaba durante breves periodos de tiempo. Es por eso que los agentes identificaron esos lugares como posibles puntos de almacenamiento, conocidos en el argot como 'guarderías'.

Con la correspondiente autorización judicial, el pasado 11 de marzo se procedió a la entrada y registro tanto del domicilio como de los garajes.

En la operación llevada a cabo, los agentes intervinieron 792 gramos de cocaína, 5.724 gramos de hachís y 433 gramos de marihuana, además de más de 5.200 euros en moneda fraccionada.

Imagenes de la operación en Guijuelo. Guardia Civil.

Se incautaron también diversos efectos relacionados con la actividad ilícita, como balanzas de precisión, útiles para el corte y distribución de droga, un táser y un reloj de alta gama.

El detenido es un hombre español con antecedentes por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y lesiones, utilizaba su vivienda como punto de venta, mientras que los garajes funcionaban como almacenes para ocultar las sustancias.

No es la primera vez que esta persona se ve implicada en hechos similares. En 2022 ya estuvo vinculada a otra operación desarrollada por la misma unidad, en la que se intervinieron más de 13 kilogramos de marihuana.

Imágenes de la operación. Guardia Civil.

Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Desde la Guardia Civil recuerdan a la ciudadanía la utilidad de la aplicación AlertCops para contactar de forma rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de emergencia.