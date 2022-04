Localizan dos cohetes proyectiles en una granja de Soria

Agentes de el Grupo Especial de Explosivos, con sede en Burgos, destruyeron dos proyectiles que se ubicaban en una nave-granja, propiedad de un vecino de Valdemaluque. El pasado día 22 de abril un vecino de esta localidad soriana en la que un comunicó que mientras realizaba la limpieza de una nave-garaje de su propiedad, había localizado dos objetos que le parecían proyectiles.

Inmediatamente, se desplazó al lugar el Equipo de Búsqueda y Localización de explosivos de la Comandancia de Soria, que comprobó que se trataba de un cohete de instrucción 2.25 INC SCAR y de un cohete 2.75 Rocket motor MK.3 Mod.1, por lo que adoptaron las medidas de seguridad oportunas en prevención de posibles daños y avisaron al GEDEX de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, quien, una vez en el lugar comprobaron que los proyectiles no tenían carga explosiva, no obstante, se los llevaron a su laboratorio a efectos de análisis.

Dichos proyectiles, según el alertante, podrían pertenecer a su padre ya fallecido. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Soria se insistió en que cuando se localice algún objeto sospechoso de ser explosivo, se ponga el hecho inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil.

