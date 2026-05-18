La huelga de médicos obliga a cancelar 187 intervenciones quirúrgicas, 415 pruebas y 3.625 consultas en hospitales de CyL

El paro que se ha convocado este lunes, 18 de mayo, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos ha tenido un seguimiento del 15,6%, según los datos que ha registrado la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de la Comunidad en el turno de mañana.

Una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco que ha obligado a cancelar un total de 187 intervenciones quirúrgicas, 415 pruebas diagnósticas y 3.625 consultas externas programadas en los centros hospitalarios de la región.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 20 % en Atención Hospitalaria (913 profesionales en huelga) y del 8 % en Atención Primaria (190 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.103 facultativos de los 7.055 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,7 %, 24 médicos en huelga; Burgos, 18,4 %, 177 en huelga; León, 24 %, 295; Palencia, 12,6 %, 48 médicos; Salamanca, 12,6 %, 169 facultativos; Segovia, 13,8 %, 57 médicos; Soria, 20,5 %, 43; Valladolid,15,9 %, 265 médicos; y Zamora, 5,7 %, 25 médicos en huelga.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha tenido un total de 4.972 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana.

Su distribución por áreas de salud es la siguiente: Ávila, 175; Burgos, 693; León,1.997; El Bierzo, 161; Palencia, 238; Salamanca, 588; Segovia, 175; Soria, 175; Valladolid Este, 231; Valladolid Oeste, 308; y Zamora, 231.