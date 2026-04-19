Sacyl licitará este año 1.028 millones en contratos centralizados, de los que 752 serán para farmacia

La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) prevé licitar a lo largo de este año contratos por un importe superior a los 1.028 millones de euros en obras, servicios y suministros a través de procedimientos sujetos a regulación armonizada y cuya ejecución, en varios casos, se extenderá durante más de un ejercicio.

Las mayores partidas las absorbe el capítulo de farmacia, con contratos que superan los 752 millones, al tiempo que también se prevé un desembolso de casi 76 millones para conciertos, según la información consultada por Ical.

En concreto, en el ámbito farmacéutico, destaca el suministro de 51 principios activos exclusivos, por un valor estimado de 372,9 millones de euros.

Con una duración inicial de 12 meses y posibilidad de prórroga de hasta 24 meses, a esta compra se suma otra para otros 42 principios activos exclusivos, con un valor estimado de 349,8 millones, con el inicio del contrato este mismo mes de mayo y las mismas condiciones de duración.

En este capítulo también figuran otros suministros farmacéuticos, como el de medios de contraste, por valor de 5,6 millones de euros; el del anestésico de inhalación sevoflurano, con 1,3 millones, ambos con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga.

Las previsiones de contratación recogen en este apartado dos acuerdos marco para el suministro de tiras reactivas de medición de glucosa, por 17,11 millones, y otro de bombas de infusión continua de insulina, por 5,7 millones.

Dentro de la actividad concertada, que asciende a 75,95 millones, el programa de contratación incluye una partida de 26,1, vía acuerdo marco con una duración de hasta 48 meses, para procedimientos diagnósticos, así como 10,5 millones para rehabilitación.

A estas partidas se unen 23,86 millones para cuidados continuados de rehabilitación psiquiátrica de larga estancia, durante cinco años, además de 6,62 millones para cubrir la radioterapia con acelerador lineal en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, contrato que se eleva a 6,6 millones.

También, figuran contratos para la atención de trastornos de la conducta grave infanto-juvenil (2,9 millones) y de trastornos de la conducta alimentaria (1,1 millones), y la prestación de servicios de hemodiálisis para la zona de Ciudad Rodrigo (Salamanca), con 4,8 millones y una duración inicial de 24 meses, prorrogable.

Infraestructuras sanitarias

En el capítulo de inversiones, el plan de contratación conocido por Ical, incorpora la construcción del nuevo edificio ambulatorio del Hospital de Segovia, con un presupuesto de 24,8 millones de euros y ejecución según proyecto. También figuran las obras de reforma del Centro de Salud Arturo Eyries, en Valladolid, con un importe de 6,29 millones.

Junto a estas actuaciones, se recogen contratos para la redacción de proyectos y dirección facultativa de distintas infraestructuras sanitarias.

Entre ellos, el de la reforma y ampliación del centro de salud de Almazán (Soria), con 270.000 euros; el de la ampliación del centro Pilarica-Circular (Valladolid), con 308.500 euros; el nuevo centro de salud de Ponferrada I (León), con 350.000 euros; el de Villaquilambre (León), con 245.000 euros; y el de Virgen de la Concha (Zamora), con 275.000 euros.

El programa incluye asimismo el proyecto y dirección facultativa de la hospitalización en Palencia, con tres millones de euros, y la adquisición de un equipo PET-RM para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con una inversión de 4,5 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

Sistemas de información

El documento recoge contratos destinados a sistemas de información sanitaria, mantenimiento de aplicaciones y soporte tecnológico. Entre ellos figuran servicios de mantenimiento de sistemas de radiología en complejos asistenciales, con 1,49 millones, así como contratos para plataformas digitales, servidores de datos y sistemas de información hospitalaria.

También, se incluyen suministros de equipamiento informático para puestos de trabajo sanitarios, con 413.000 euros, y para reposición de equipos en centros, con 1,23 millones, así como contratos para ampliación de almacenamiento de datos y de plataformas de procesamiento corporativas.

A ello se suman servicios relacionados con software clínico, que incluyen herramientas de ayuda al diagnóstico basadas en análisis de radiología torácica mediante algoritmos de inteligencia artificial (238.960), así como mantenimiento y soporte de aplicaciones corporativas.

Suministros y funcionamiento

Por otro lado, la planificación incorpora contratos para el suministro de energía eléctrica por 36,4 millones de euros, con una duración de 18 meses, y de gas natural por 16,8 millones para 12 meses.

Asimismo, se recogen contratos de limpieza en hospitales, centros de salud y consultorios en distintas áreas de salud. Entre ellos, el del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con 31 millones, así como otros para la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora (10,7 millones), El Bierzo (8,4 millones), para la Gerencia de Atención Primaria en Salamanca (8,9 millones), para la de Valladolid Oeste (3,7 millones), Palencia (3,4 millones) y Ávila (2,8 millones)

El documento incluye también servicios de vigilancia, como el del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 3,02 millones, y contratos de lavandería en centros como el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, con 5,5 millones, y la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, con 3,6 millones, además del servicio de limpieza para los centros de salud y consultorios de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, con 8,9 millones.