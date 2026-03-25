El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria y su director del Área Económica presentan su dimisión tras ser detenidos

A la derecha, el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Vicente Cano.

José Luis Vicente Cano, gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, y el director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez García, han presentado su dimisión, como ha informado la Junta de Castilla y León a través de un comunicado.

Dejan así sus cargos en la Gerencia Regional de Salud ante su situación procesal y después de haber sido detenidos.

La Gerencia Sanitaria de Soria, como apunta el comunicado, seguirá funcionando “con normalidad” y lo va a hacer “a cargo de la dirección médica” como es habitual en los casos de ausencia del titular de dicha Gerencia.

La Gerencia Regional de Salud ha manifestado en su escrito “el respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales”.

Además, han mostrado “su colaboración con la justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia”, han indicado.

Vicente Cano y Pérez García fueron detenidos este martes por la Guardia Civil, como informaba la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Horas más tarde, como apuntaban fuentes jurídicas, fueron puestos en libertad después de conocerse la noticia.

Están acusados de sendos delitos de prevaricación administrativa de forma continuada.

Al parecer, presuntamente podrían haber fraccionado contratos para evitar el trámite administrativo del concurso.