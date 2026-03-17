Dos doctores de Castilla y León, entre los 50 mejores de la medicina privada en España 2025

Top Doctors, grupo de Healthtech, ha celebrado la XII edición de sus reconocidos premios a la excelencia médica.

Un año más, el grupo da a conocer a los 50 mejores médicos de la medicina privada en España, valorados con más de 5.000 votaciones recogidas a lo largo del año por el propio colectivo médico y especialistas de área.

De todos ellos, dos médicos pertenecen a Castilla y León y se trata del doctor Fernando Centeno Malfaz, de Valladolid y también del doctor José Manuel Valle Folgueral de la especialidad de Neurocirugía en León.

El ranking por regiones de los Top Doctors Awards 2025 es: Barcelona (14), Madrid (10), Valencia (4), Sevilla (4), Cádiz (2), Málaga (2), Alicante (2), Zaragoza (2) y 10 provincias con un profesional seleccionado.

Fernando Centeno Malfaz

El Dr. Centeno Malfaz es un especialista de referencia en Cardiología Infantil, además de ser el actual Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Recoletas Salud Campo Grande de Valladolid.

Asimismo, es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Pediatría y sus áreas específicas. El Dr. Centeno está acreditado en Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas por la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas.

Es el responsable del Servicio de Pediatría del Hospital Recoletas Salud Campo Grande de Valladolid y desde 2012 tiene su propia consulta privada de atención pediátrica en cardiología pediátrica.

Entre sus logros académicos destacan los títulos de especialista en Nutrición y Dietética Clínica por la Universidad de Valladolid en 1994 y especialista en Vacunas por la Universidad Complutense de Madrid en 2014, y la realización de dos másteres en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial y en Gestión Hospitalaria y de Servicios de Salud por la CEU Universidad Cardenal Herrera.

Como investigador formó parte del Grupo de investigación U724 del Centro de Investigación Biomédico en Red de Enfermedades raras (CIBER). Desde el año 2006, ha participado en 35 proyectos de investigación, siendo el investigador principal en 19 de ellos. Además, ha presentado más de 50 ponencias en cursos y congresos y más de 300 comunicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha publicado más de 100 artículos científicos, colaborando como revisor en revistas científicas del ámbito de la cardiología y la pediatría, llegando a dirigir la revista "Boletín de Pediatría".

Participa de forma activa en las sociedades científicas, ostentando cargos de representación en varias de ellas. Todo ello coloca al Dr. Centeno Malfaz como uno de los médicos de referencia a escala nacional.

José Manuel Valle Folgueral

El Dr. Valle Folgueral es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Especialista en Neurocirugía vía MIR por el Hospital Universitario San Marcos de Braga, estuvo adscrito a la Universidad do Minho mientras completaba unos cursos de la Sociedad Europea de Neurocirugía (EANS) en Praga, Lisboa, Luxemburgo y Roma.

El Dr. Valle finalizó su especialidad en el Hospital de la Universidad de California (San Francisco), en el que amplió su conocimiento en cirugía de tumores cerebrales y técnicas de mapeo cerebral en paciente despierto, bajo la supervisión del prestigioso Profesor Mitchel S. Berger.

Además, es coordinador y organizador de los simposium de patología compleja de la columna efectuados por el Hospital San Juan de Dios que reúnen en León a expertos neurocirujanos y traumatólogos de todo el panorama nacional.

Actualmente es responsable de la Unidad de Patología Compleja de Columna en el Hospital San Juan de Dios, y en la formación de residentes en el Servicio de Neurocirugía del Complejo Asistencial Universitario de León.