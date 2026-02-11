Los trabajadores de las ambulancias alzan la voz y muestran su gran enfado: "El malestar es legítimo"

El sindicato UGT ha denunciado que los trabajadores del transporte sanitario de Castilla y León, llevan tiempo soportando “condiciones laborales injustas, salarios insuficientes y una falta de reconocimiento que se corresponde con la responsabilidad y la dureza del trabajo que realizan a diario”, han apuntado vía comunicado recogido por este periódico.

Ese malestar es “real y legítimo” y merece ser escuchado “sin filtros ni utilización interesada”, han añadido, por eso el sindicato “entiende el enfado del conjunto de los trabajadores” y “comparte muchas reivindicaciones” reconociendo “la legitimidad de la protesta a la que se han sumado en el día de hoy, miércoles 11 de febrero, para “exigir mejores condiciones laborales”.

Han marchado por el Paseo Hospital Militar nº24 (puerta Gerencia de Emergencias sanitarias 112)-Paseo Zorrilla- Plaza Zorrilla- Miguel Íscar-Duque de la Victoria- Ferrari- Plaza Mayor- Santiago-Plaza Zorrilla- Paseo Zorrilla (en sentido contrario a la circulación)- Consejería de Sanidad nº1.

UGT ha recordado que años atrás ha “optado por una línea sindical basado a en la negociación colectiva, la defensa jurídica y el diálogo institucional como herramientas “prioritarias” para mejorar las condiciones del sector.

Según Marta Vian, secretaria del sector del transporte sanitario de UGT SP CyL, “esa ha sido la forma de trabajar del sindicato, siempre pensando en obtener avances reales y sostenibles, no titulares momentáneos. Y creemos que explicarlo es respetar la inteligencia de los trabajadores”.

Precisamente por coherencia, antes de llamar a movilizaciones, UGT solicitó una reunión institucional con la Administración sanitaria que se celebró con la Gerente Regional de Salud, la Directora General de Asistencia Sanitaria y el Secretario General de la Consejería de Sanidad.

En ella trasladaron de forma clara dos exigencias fundamentales del sector: la no renovación de la actual licitación del transporte sanitario, que “perpetúa un modelo claramente insuficiente”. Y la creación de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en Sacyl, una reivindicación histórica y justa.

El resultado, según Vian, “fue que no hubo compromisos firmes, solo buenas palabras y declaraciones de intención, condicionadas además por el contexto electoral. Y eso, lejos de tranquilizarnos, confirma que la presión social y sindical sigue siendo necesaria”

UGT considera legítimas todas las formas de movilización que nacen del hartazgo del sector y por eso se adhiere a la movilización autonómica que se ha producido hoy en las calles de Valladolid.