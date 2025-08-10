Más de 850.000 pacientes no se presentaron a su cita con el médico o en el hospital el año pasado en Castilla y León

Más de 850.000 personas no acudieron a su cita con el médico o en el hospital en Castilla y León durante 2024. Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad de la Junta, la gran mayoría de estas ausencias se dieron en Atención Primaria.

En concreto, los centros de salud de la Comunidad registraron un total de 23.586.954 citas con el médico de familia, el pediatra o la enfermera durante el año pasado, de las que 752.932 no se realizaron porque el paciente no se presentó.

A dicha cifra se le suman 99.318 personas que no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria y 470 cirugías previstas que no se dieron porque no se presentó nadie a la intervención programada. Todo esto suma un total de 852.720 pacientes que no acudieron a su cita.

Por provincias y en Atención Primaria, Burgos acumula un total de 111.524 citas agendadas en las que el paciente no se presentó, de un total de 3.181.249. Le sigue Valladolid Oeste, con 89.556 de 2.493.357 y Salamanca, con 87.612 de 3.363.683.

Seguidamente está Valladolid este, con 87.376 de 2.430.095; León, 81.474 de 3.079.133; Ávila, 65.090 de 1.909.247; Palencia, 56.428 de 1.705.492; Zamora, 54.547 de 1.810.800; Segovia, 51.895 de 1.444.034; Ponferrada, 34.277 de 1.282.943; y Soria, 33.153 de 886.921.

En cuanto a atención hospitalaria, casi 100.000 pacientes no asistieron a su primera consulta en alguno de los 14 hospitales públicos de la Comunidad. Una cifra que supone el 7% del total de las programadas, que alcanzaron las 1.380.896 citas.

Por hospitales, el que más faltas registró fue el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con 12.275 de un total de 174.141 citas. Le siguen el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, con 11.699 de 171.576; y el Complejo Asistencial Universitario de León, 10.760 de 181.943.

Si atendemos a los servicios, Medicina Nuclear lidera la lista de absentismo en primera consulta, con 131 pacientes que no fueron de un total de 455 de citas programadas, es decir, un 29% del total. Le sigue Psiquiatría, con 9.185 de 56.026 (16%); Ginecología, 8.922 de 89.892 (10%); y Alergología, 4.008 de 38.739 (10%).

Por último, respecto a las intervenciones quirúrgicas el 0,3% del total, 137.991, no acudieron. Esto supone 470 pacientes que no se presentaron a la operación programada.

El Complejo Asistencial Universitario de Burgos acumula a 82 pacientes ausentes en la intervención programada, seguido por el Complejo Asistencial Universitario de Ávila, con 76; y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 63.

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de personas que no se presentaron a una intervención, con 14 de 2.102 (0,7%), seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449, Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250, todas ellas con un 0,5% de absentismo.