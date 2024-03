Diez meses de espera para una operación de rodilla en el hospital de León: el calvario de un autónomo

Las listas de espera se han convertido en el principal caballo de batalla de muchas comunidades, no solo ocurre en Castilla y León. Aunque es cierto que desde la Consejería de Sanidad se ha puesto como objetivo esta reducción de días, hay algunas especialidades donde es muy complicado y la espera se convierte en suplicio para muchos pacientes.

La última denuncia que el Procurador del Común ha realizado es al Hospital de León, Allí, la demora en una intervención quirúrgica de rodilla de un paciente, incluido desde mayo de 2023 en lista de espera quirúrgica del Servicio de Traumatología, ha dado lugar a la presentación de una queja en esta Institución ya que, al tratarse de un trabajador autónomo y de baja médica, esta situación le estaba causando un perjuicio económico y además, de acuerdo con la información facilitada al reclamante, no parecía que fuera a tener una rápida solución. Es decir, casi diez meses y lo que queda, porque de momento no ha sido llamado.

De acuerdo con la información remitida por la Administración autonómica el paciente se encontraba en lista de espera para intervención quirúrgica en situación de “transitoriamente no programable” debido a aplazamiento por motivos médicos, y con prioridad 3.

El paciente se encuentra en lista de espera para intervención quirúrgica con prioridad 3 y en situación de “transitoriamente no programable”. Su patología, por lo tanto, permite una demora en el tratamiento “ya que aquélla no produce secuelas importantes”; sin embargo, este hecho no debería significar que el paciente tenga que ver seriamente alterada su vida diaria a la espera de una intervención, que a pesar del tiempo transcurrido no está programada, generando una importante incertidumbre y preocupación en el reclamante, además de otros perjuicios, dado que se encuentra en baja laboral desde enero de 2023.

A la vista de lo argumentado, desde el Procurador del Común se vuelve a solicitar a la Consejería de Sanidad que se “agilizase” la intervención del paciente y “se buscasen soluciones eficaces” para que otros pacientes puedan ser tratados también lo antes posible, “aunque sus intervenciones no sean prioritarias”; que se reforzasen las medidas necesarias para reducir las demoras y agilizar las listas de espera y que se atendiese a la situación de la lista de espera quirúrgica en el Servicio de Traumatología en el Complejo Asistencial de León, ya que arrojaba las cifras más altas de todos los hospitales de la Comunidad, según los números ofrecidos.

Así, el presidente del PC, Tomás Quintana, indica que la situación de la lista de espera quirúrgica en el Servicio de Traumatología del Complejo Asistencial de León arroja unas cifras, a 31 de diciembre de 2023, de 2.403 pacientes pendientes de una intervención, con un tiempo medio de espera de 206 días, el más alto de todos los hospitales de la Comunidad Autónoma.