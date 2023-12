CSIF exige a Sanidad que actualice el "obsoleto" plan contra las agresiones al personal de Sacyl por "ineficaz"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Consejería de Sanidad una actualización del "ya obsoleto" plan Integral contra las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de 2008.

Además, añaden que han sido "incapaces" de parar el "incremento de las incidencias", que ya suman 540 en 2023 hasta la fecha de 30 de septiembre, con 603 trabajadores de Sanidad agredidos, según los datos del Observatorio de la Junta. De estas agresiones, el 88% las han sufrido mujeres, una circunstancia que tildan de "alarmante" y que, afirman, "requiere una atención especial".

El incremento de incidencias respecto a 2022 es de un 0,9% (cinco más). Sin embargo, el responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla y León, José María Álvarez, asegura que todavía son "datos provisionales" porque falta un cuarto de trimestre y, alega, que "aumentará el porcentaje".

Recuerda que en 2021 hubo 404 incidencias, en 2022 sumaron 535 y en 2023 ya van 540. Además, advierte de la subida del 4,7% de incidencias en Atención Primaria en los nueve primeros meses de 2023.

CSIF insiste en “la urgencia” de cambiar el plan contra las agresiones al personal sanitario y de Sacyl. “Hay que mejorar la información y la formación de los trabajadores, tanto en la manera de prevenir las agresiones, como en los pasos que hay que dar para denunciar esas situaciones. Hay que simplificar y facilitar el proceso de notificación de la agresión a las fuerzas de seguridad, a las que también agradecemos su actitud y actuación, con un sistema de alerta más homogéneo”, explica Álvarez. “Exigimos también cambios en el acceso y funcionamiento de la asesoría jurídica, que permita una atención más rápida y eficaz al profesional, añade.

El sindicato independiente subraya la necesidad de analizar y estudiar de una manera más "exhaustiva y profunda" las causas de las agresiones, “para tratar de prevenirlas e impedirlas". Unos motivos que tienen que ver, preferentemente, “con la disconformidad de la atención del servicio que muestra el usuario. Una situación que tiene que hacer reaccionar a los responsables y gestores de Sacyl y de la Junta de Castilla y León”.

"No debemos olvidar que el objetivo es que no haya ninguna agresión y que el personal de Sacyl trabaje de una forma segura”. Sin embargo, estamos en una posición de meseta alta en la estadística, aparentemente estable, pero con un progresivo y constante crecimiento de incidencias. No nos podemos acostumbrar a aceptar que aumenten sin parar”, dice CSIF.

Por otro lado, cabe destacar que los datos por provincias pueden variar de un año a otro, pero la tendencia general es "al alza". Motivo por el cual creen oportuno analizar "por qué en las áreas de salud de Palencia o Salamanca las incidencias han aumentado un sorprendente 60% -a fecha de septiembre- según la variación 2022-2023, o en El Bierzo un 31,3%. Incrementos que en Burgos es del 18,4% o en Segovia del 6,3%".

