La incertidumbre y precariedad dificultan la fidelización de profesionales en centros de salud

Para poder trabajar en la Sanidad de Castilla y León, el contrato estrella en nuestros Centros de Salud es el denominado "contrato de área", una relación laboral que genera dificultades para atraer profesionales, que deben sobrellevar la precariedad laboral existente y que carece de un marco legal y funcional claro, afirma en un comunicado a Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (Ameacyl).

Esta figura laboral en el contexto de Castilla y León con alarmante escasez de recursos humanos, se une a la elevada dispersión geográfica con zonas de difícil cobertura y a la población hastiada por la dificultad en el acceso a su médico de familia y la incorporación de la cita previa, que colapsa centralitas telefónicas con una dificultosa digitalización por falta de infraestructuras. Todos estos factores se suman para sobrecargar los servicios de urgencias de los centros de salud que realmente evitan el colapso del primer nivel asistencial, informan.

Para los médicos y enfermeras de esta comunidad, las contrataciones de área suponen incertidumbre, con adscripción a varios centros de salud donde deberán realizar asistencia urgente las 24 horas del día o cubrir bajas laborales en sustitución de otros profesionales en consulta ordinaria, viendo modificada su actividad laboral prevista de un día para otro. Además, deben cambiar los turnos de guardia que tengan asignados en su periodo vacacional para realizarlos antes o después del mismo, lo que genera situaciones dramáticas y continuos enfrentamientos entre los profesionales.

No sólo existe animadversión por la gestión del personal de área, sino también por su ámbito económico, que ha sido denunciado por Ameacyl, obligando judicialmente a Sacyl a abonar completamente los periodos de vacaciones que no abonaba en su integridad de la misma forma que ocurre en la actualidad con otros permisos, para lo que ya ha solicitado una reunión con el Consejero de Sanidad de la que aún no ha tenido respuesta.

