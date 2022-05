UGT reivindica la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en su Día Internacional

En el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias, UGT Servicios Públicos Castilla y León se ha sumado a la reclamación del colectivo de profesionales de las Urgencias Hospitalarias y las Emergencias en su petición de creación “de una vez por todas” de esta especialidad. Para Miguel Holguín, secretario autonómico de sanidad y médico del servicio de Urgencias del Clínico de Valladolid, que ha ofrecido hoy declaraciones a medios desde su hospital de trabajo habitual, “no es entendible que quienes aportan un servicio a la ciudadanía 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año no tengan reconocida ni valorada su capacidad técnica, humana y resolutiva en el desempeño de su labor”.

La organización sindical ha recordado que esta especialidad ya existe en casi toda Europa, exceptuando Portugal, Austria y Chipre, y en más de 100 países. De hecho, incluso España la tiene reconocida en el ámbito militar, “lo que hace todavía más inexplicable la falta de voluntad política y de concreción de los diferentes gobiernos del Estado” indica el portavoz sindical.

Y es que, la creación de la especialidad supondría asentar la calidad del servicio que se presta en una formación reglada y homogénea que diera respuesta a la tecnificación creciente de la actividad diaria y a la especificidad del trabajo que se desarrolla en los servicios de Urgencias hospitalarios y en los servicios de Emergencias. En este sentido, Holguín ha puntualizado: “La mayoría somos especialistas en Medicina de Familia que hemos tenido que formarnos a mayores por nuestra cuenta para poder desarrollar nuestra labor, y eso supone un sobreesfuerzo que no ocurre en otras especialidades”.

Desde UGT, quieren aprovechar la celebración de hoy para poner el foco en la importancia que estos servicios tuvieron durante las fases más duras de la pandemia, puesto que, al mismo tiempo, sus profesionales tuvieron que mantener la atención a la patología urgente no Covid y su presencialidad fue obligada desde el primer momento, lo que ha supuesto una sobrecarga psicológica para los trabajadores de urgencias y emergencias. “Somos unos servicios que no generan listas de espera y siempre estamos ahí, con lo que la administración sanitaria no nos tiene en cuenta habitualmente”, ha indicado el secretario de sanidad, “como demuestra, por un lado, el tensionamiento, una vez más, al que se va a someter este verano a las urgencias hospitalarias al haberse retrasado la resolución de la última OPE por lo que un número importante de médicos abandonarán los servicios para incorporase a las plazas de Atención Primaria cuya OPE se resolvió antes.

Por otro, por la precariedad de las contrataciones en los servicios de urgencias, como demuestra el hecho de que en el próximo proceso de estabilización derivado de la ley 20/21 de reducción de la temporalidad, la categoría que más plazas aflora es la de médico de urgencias”.

Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos Castilla y León esperan que “de una vez, se cumplan las promesas de reconocimiento de la Especialidad de Urgencias y Emergencias por parte del Ministerio de Sanidad, porque no es un tema económico sino de dignificación de la profesión y de calidad asistencial”.

