Castilla y León descarta aplicar nuevas restricciones en Semana Santa

La Semana Santa volverá a Castilla y León con total normalidad, sin ninguna medida adicional, si el tiempo lo permite, por supuesto. Y es que la Junta ha anunciado que, tras dos años con restricciones por la situación epidemiológica, no habrá “más medidas restrictivas”, así lo ha confirmado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Unas medidas que ha avisado no irán más allá de las que hay establecidas en toda España. "Ahora mismo, de cara a la Semana Santa y viendo la evolución que tiene la pandemia, no hay ningún protocolo”, ha apuntado. Sin embargo, para Carriedo, “esto no significa que no hagamos un llamamiento a la responsabilidad”.

Con la insistencia en seguir empleando la mascarilla incluso en el exterior, el consejero en funciones y portavoz ha reiterado para impulsar la prevención entre los castellanos y leoneses que «el virus sigue entre nosotros, no podemos bajar la guardia».

Para terminar reclamando de nuevo “la responsabilidad y la prudencia”, la mascarilla en interior y en exterior cuando las aglomeraciones y no sea posible mantener la distancia seguridad.

