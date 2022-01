SATSE critica el cierre de unidades en hospitales de Castilla y León por falta de enfermeras

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León denuncia que la falta de enfermeras en Castilla y León está condicionando la asistencia sanitaria en nuestra comunidad ante la inacción de la Consejería de Sanidad. Según explica, "ya son varios hospitales, el hospital Universitario de León, los hospitales Río Hortega y Clínico Universitario de Valladolid y el hospital río Carrión de Palencia que están cerrando unidades hospitalarias, de cirugía y maternidad, para, con las enfermeras de dichas unidades, poder cubrir las necesidades asistenciales del resto de unidades".

"A mayores, y tras dos años desde el inicio de la pandemia, las enfermeras y enfermeros están sufriendo de nuevo la eliminación de sus días de descanso y la denegación de permisos, así como el incremento de la asignación de pacientes por enfermera/o para conseguir mantener la actividad de las unidades", explican.

En atención primaria, que está sufriendo de manera importante el golpe de esta sexta ola, las enfermeras y enfermeros, cuya actividad diaria desde hace dos años se ha visto incrementada con la realización de test de antígenos, el seguimiento de pacientes positivos y la campaña de vacunación COVID que este año se ha solapado con la vacuna de la gripe, están prolongando su jornada para poder realizar el registro de toda la actividad que realizan a lo largo de la mañana, sin que sea reconocido por la Consejería.

Rechazan contratos

Como viene denunciando el sindicato SATSE en Castilla y León, "cada vez son más las enfermeras que rechazan contratos en Castilla y León para ir a trabajar a otras comunidades autónomas limítrofes, como Cantabria, Galicia o Euskadi, donde las ofrecen mejores contratos y condiciones laborales".

Pero a pesar de esta falta de enfermeras que amenaza con colapsar el sistema sanitario en Castilla y León, para el sindicato, "el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad no sólo no está tomando medidas para solucionar este problema, como publicar el nuevo corte de la bolsa de empleo de enfermería de Castilla y León, que se tenía que haber llevado a cabo en el 2021 u ofertar mejores contratos a los enfermeros que han optado por irse de nuestra comunidad para que vuelvan, si no que tal y como se desprende de las intervenciones del Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la falta de enfermeras en Castilla y León no es una de sus prioridades, ya que ni siquiera ha hecho mención a ello".

Sigue los temas que te interesan