No habrá restricciones para el Puente: la Junta pide “mantener medidas y la calma” ante Ómicron

“No es el momento de tomar más medidas restrictivas”. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, lo tienen claro. Pese a que los datos de contagios aumentan cada día, desde la Junta se hace un llamamiento “a la calma y a la tranquilidad” porque “no lo indican así las curvas de incidencia, ya que podemos estar en situación de descenso”. Eso sí, sin tener en cuenta lo que pase en el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada y las Navidades. De esta forma, se desvanece la posibilidad de tomar medidas de cara al próximo Puente de la Constitución, por lo que las medidas que estarán vigentes será las actuales que marca el ámbito estatal.

Casado ha recordado, en la rueda de prensa de presentación de los nuevos indicadores y recursos del Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, que el marco actual es la ley vigente sobre el uso de la mascarilla, que ha recordado se establece para mayores de seis años, en transportes, lugares cerrados, donde haya aglomeraciones.

La sensción del vicepresidente es que la curva empieza a descender en la provincia de Ávila, que era la que tenía "más incidencia", porque han visto que había "dos días de frenada", y esto les hace ser optimistas, aunque está claro que ahora vendrán "días de mucho contacto" en referencia a las Navidades y al próximo Puente.

Igea ha adelantado que en el Consejo de Gobierno del próximo jueves no se van a tomar nuevas medidas por lo tanto “todo seguirá igual”. No habrá, de momento, pasaporte Covid, una medida que “siguen valorando”, que todavía no se “descarta”. En este caso, la consejera de Sanidad ha pedido que “ciencia y política vayan de la mano”. Mientras que Igea ha vuelto a afirmar que el pasaporte covid “tiene ventajas e inconvenientes”.

Modificaciones de los servicios jurídicos

Los servicios jurídicos ya han entregado los primeros informes donde se han producido “algunas modificaciones”, pero “no es algo que nos preocupe”. Y ha confirmado que la Junta solo se plantea, si finalmente lo aplica, en hospitales y albergues. Casado ha insistido en que el 'semáforo' sigue situando a Castilla y León en "riesgo bajo" en lo referido a la hospitalización y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos.

Sobre la nueva variante Ómicron, Casado e Igea tienen claro que “habrá casos” en Castilla y León, aunque ha vuelto a llamar a la calma. “Lo que hay que decir a la ciudadanía es mantén las mismas medidas, estos días se sobreactúan y se toman medidas que pueden sembrar un miedo innecesario. Está claro que habrá casos, pero hay que mantener la calma”. Para terminar animando a que la población se vacuna, “porque es la única forma de acabar con esto”.

Mientras que la consejera de Sanidad cree que “el momento actual ha cambiado” respecto a los primeros meses de la pandemia “gracias a la vacunación”. “Ahora tenemos que estudiar el grado de trasmisión y valorar el impacto que tiene en las Ucis y en los hospitales”.

