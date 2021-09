Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón ofertarán a los médicos rurales un contrato mixto

Castilla León, Castilla La Mancha y Aragón desarrollarán políticas que faciliten la ocupación de las plazas médicas de difícil cobertura, periféricas, y así ofertarán contratos mixtos por los cuales los médicos podrán trabajar en el medio rural y en los hospitales de referencia de su provincia, a la vez que se incrementa la posibilidad de su formación constante.

Los consejeros de Sanidad de estas tres comunidades autónomas se reunieron hoy en Soria para plantear nuevas herramientas para dar una mejor sanidad en la España despoblada. La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, dio a conocer las conclusiones de la mesa redonda 'Recursos humanos para luchar contra la despoblación”

De este modo, las tres comunidades plantean incentivar a los profesionales médicos que trabajen en el medio rural proporcionándoles mayores puntos de la carrera profesional y medidas de carácter retributivo (pago de kilometraje) y, "queremos crear polos de atracción para que los profesionales no se estanquen en esas plazas pero se fidelicen a la vez que pueden conseguir un desarrollo de sus competencias y sus capacidades profesionales", destacó.

La flexibilización de las jornadas, es decir agrupar jornadas para formarse otros días de la semana; aumentar los descansos reglamentarios para aumentar su capacidad de formación; y ofertar a los profesionales de medicina la posibilidad de especializaciones en el medio rural, son otros planteamientos para intentar paliar el déficit de profesionales en el medio rural. "Queremos realizar una política de reconocimiento y dar a conocer la medicina rural para intensificar el atractivo de esas plazas y que los profesionales fidelizasen su carrera profesional en la España vaciada", destacó.

También las tres comunidades se plantean incentivar económicamente a los profesionales con subvenciones directas, para lo cual se contará con las administraciones locales y crear sinergias con otros profesionales como podólogos, fisioterapeutas y farmacéuticos. “Hay que implicar a otras administraciones para dar una mejor atención sanitaria en el medio rural”.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, Jesús Fernández, dio a conocer las conclusiones de la tercera mesa ‘Nuevas tecnologías para luchar contra la despoblación”, que se centró en temas como las mejoras en la accesibilidad; la supresión de desplazamientos; la mejora de la resolutividad; la compensación por falta de especialistas; o las experiencias de éxito y proyectos innovadores.

Sanidad inteligente en el medio rural

Fernández indicó que es necesario la formación digital de los profesionales y pacientes, y agregó que la reorganización del sistema sanitario es básico con herramientas digitales que esté en una sola web de fácil acceso.

Asimismo, se plantea que los profesionales tengan autonomía para acceder al sistema de manera sencilla y para ello se utilizará el ‘big data’ y la inteligencia artificial. “Esto no solo atañe al medio rural sino a todo el sistema, pero al medio rural le beneficiará aún más”, consideró.

El consejero indicó que la teleasistencia es necesaria, pues tiende puentes entre el sistema de Atención Primaria y la Hospitalaria, e insistió en que es necesario crear herramientas digitales sanitarias de fácil acceso y que no den errores. “No todo lo que ocurre en el medio rural está en la mochila de la Sanidad y se deben implicar otras consejerías para avanzar en un sistema sanitario inclusivo y abierto a las plazas”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan