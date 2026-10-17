La Aemet alerta: aviso amarillo por lluvias y tormentas en estas dos zonas de Castilla y León

El centro y el sur de Castilla y León se encuentran durante la mañana de este sábado, 17 de octubre, en aviso amarillo por lluvias y tormentas, ante la posibilidad de que se registren precipitaciones intensas en distintos puntos de la Comunidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el aviso permanecerá activo hasta las 14.00 horas en las mesetas de Valladolid y Zamora.

Por su parte, en las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, la alerta se prolongará hasta las 20.00 horas de este sábado.

La Aemet advierte de la posibilidad de que las precipitaciones acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, un episodio que podría ir acompañado de tormentas en las zonas afectadas.

No obstante, el organismo meteorológico señala que la probabilidad de que se produzcan estos fenómenos adversos se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, por lo que el nivel de peligro previsto es bajo.

De esta manera, varias zonas del centro y sur de la Comunidad permanecerán pendientes de la evolución meteorológica durante buena parte de la jornada, especialmente en las provincias donde el aviso amarillo se mantiene activo hasta la tarde.