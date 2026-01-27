La CHD activa 15 avisos en ríos de la cuenca del Duero ante el alarmante aumento de caudales por las lluvias: piden precaución

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) mantiene activos 15 avisos hidrológicos en ríos de la cuenca de Duero en Castilla y León y Galicia como consecuencia del episodio de crecidas registrado en las últimas horas.

Según la actualización difundida a las 08.45 horas de este lunes, tres avisos se encuentran en nivel naranja y doce en nivel amarillo, una situación que ha motivado un llamamiento expreso a la máxima precaución.

La información ha sido comunicada al 112 de Castilla y León y al 112 de Galicia, dentro de los protocolos de coordinación ante riesgos hidrológicos.

Relación de avisos emitidos por la CHD

La alerta naranja afecta al río Duerna en la estación de aforo de Velilla de la Valduerna (León), al río Huebra en la estación de Puente Resbala (Salamanca) y al río Támega en la estación de Castrelo do Val (Ourense).

El resto de avisos activos, en nivel amarillo, se reparten por distintas estaciones de control de la red SAIH. En la provincia de León, el río Bernesga, en la estación de Cascantes; el Eria, en Morla de La Valdería; el río Luna, en la estación de Sena de Luna; el Omañan, en la estación de aforos de Las Omañas y el río Tuerto a la altura de Quintana del Castillo.

En la provincia de Salamanca, está afectado el río Águeda, en Robleda-Águeda; en Palencia, el Resoba, en la estación del mismo nombre; el río Rivera, en Ventanilla y el Rubagón, a la altura de Menaza.

Asimismo, en Zamora hay aviso amarillo en el río Negro en Santa Eulalia de Rionegro y en el Tera, a su paso por Puebla de Sanabria. Finalmente, en la provincia de Orense, el río Támega en la estación de Rabal.

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero recuerdan que los avisos del SAIH se basan en datos provisionales, obtenidos a partir de estaciones automáticas, y están sujetos a revisión o modificación.

Por ello, recomiendan extremar la precaución, evitar zonas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras se mantenga activa la situación de riesgo.