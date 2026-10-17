La Administración nº 2, situada en la calle Maldonado en Medina del Campo. Onlae

La suerte de la Lotería Nacional sonríe a Castilla y León con miles de euros en estos dos municipios

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 17 de octubre ha vuelto a dejar un grato sabor de boca en Castilla y León.

La suerte ha hecho parada en las provincias de León y Valladolid gracias a la consignación de parte del segundo premio, que ha correspondido al número 20.183, dotado con 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo).

En la provincia leonesa, las sonrisas se han repartido en Ponferrada, concretamente en la Administración nº 4, ubicada en la céntrica calle Ancha, número 14.

Por su parte, la provincia de Valladolid también está de enhorabuena. La fortuna ha llamado a las puertas de Medina del Campo, donde la Administración nº 2, situada en la calle Maldonado, 17, ha repartido boletos agraciados con este mismo segundo premio, llevando la ilusión a los vecinos de la Villa de las Ferias.

Este codiciado 20.183 ha estado muy repartido por la geografía española. Además de los despachos de Ponferrada y Medina del Campo, la suerte se ha distribuido en Albacete, Igualada (Barcelona), Barrio Nuevo (Cádiz), Laredo (Cantabria), Santiago de Compostela (A Coruña), Palma de Mallorca y Sa Indioteria (Illes Balears), La Atalaya (Las Palmas).

Así como en dos puntos de Madrid y a través del canal de venta online de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, a Barcelona, Madrid y Tenerife

En cuanto al primer premio del sorteo 84/26, agraciado con 600.000 euros a la serie (60.000 euros por décimo), ha correspondido al número 23.123.

En esta ocasión, la máxima fortuna ha pasado de largo por la comunidad castellano y leonesa y ha ido a parar a Barcelona (Riera Alta, 33), Getafe, Madrid (calle Boltaña y centro comercial Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes) y Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife).

Los reintegros del sorteo han correspondido a las terminaciones en 3, 0 y 5.