Castilla y León conquista la televisión de Asia: se rodará un programa con más de 100 millones de espectadores

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, durante la recepción a los representantes de GrayScale Production, productora taiwanesa de series, programas de variedades y publicidad

Castilla y León conquista la televisión de Asia. El programa de viajes y aventuras 'What a trip', que se emite internacionalmente en la televisión pública de Taiwán, países como Japón, Corea del Sur, Singapur o Nueva Zelanda y en plataformas digitales con una audiencia de más de 100 millones de espectadores, selecciona localizaciones en la Comunidad para rodar en torno al mes de mayo.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha recibido a los representantes de GrayScale Production, productora taiwanesa de series, programas de variedades y publicidad, algunos de los cuales han alcanzado un notable éxito en su país, como las dos temporadas de 'Extreme island forest', un programa de telerrealidad dedicado a la protección de la naturaleza y a la divulgación de comportamientos ecológicos.

La viceconsejera ha puesto de manifiesto durante la visita el interés y el apoyo de la Junta de Castilla y León a los rodajes de películas, series y programas de televisión como medio eficaz para la promoción de la riqueza cultural, natural y patrimonial de las nueve provincias de Castilla y León y motor económico para la industria audiovisual de la Comunidad que colabora en estos proyectos internacionales.

'What a trip', en coproducción con Mediacorp de Singapur y FarEsaTone, es un programa de entretenimiento de viajes y aventuras en el que las celebridades de diferentes países asiáticos se embarcan en una búsqueda del tesoro, enfrentando desafíos, aventuras extremas y exploraciones.

Se emite en la televisión pública de Taiwán, en países como Japón, Corea del Sur, Singapur o Nueva Zelanda y en plataformas digitales. Tras el éxito de la primera temporada, grabada íntegramente en Nueva Zelanda, GrayScale se prepara para el rodaje de un nuevo lanzamiento, esta vez en España, para lo cual está buscando localizaciones en Castilla y León con el máximo interés y con el propósito de comenzar el rodaje en la Comunidad a finales del mes de mayo.

Los representantes de la productora están visitando estos días las provincias de Salamanca, Segovia y Valladolid y, en próximas fechas, continuarán por el resto de la Comunidad.

La emisión del programa supondrá una herramienta de promoción turística de Castilla y León a gran escala en Asia y ante el público asiático que sigue el programa en otros países del mundo. Los escenarios y localizaciones de Castilla y León se divulgarán de esta manera a los más de 100 millones de espectadores que siguen el programa 'What a trip'.

Castilla y León como escenario de película muestra un territorio muy atractivo para el rodaje de largometrajes, series, programas de divulgación, videoclips y otro tipo de producciones audiovisuales. Ofrece múltiples posibilidades al mundo del audiovisual: variada geografía, riqueza de paisajes, patrimonio arquitectónico, ciudades y pueblos espectaculares.

Así lo demuestran los datos suministrados por la Castilla y León Film Commission: en 2024 Castilla y León fue escenario de 339 rodajes, un 28% más que el año anterior, con producciones tanto nacionales como internacionales.