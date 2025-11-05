La familia de Fayad logra salir de Gaza y llega a España: final feliz para el vallisoletano que recogió más de 36.000 firmas

Final feliz para Fayad. El vallisoletano que logró reunir más de 36.000 firmas en la plataforma Change.org para exigir al Gobierno español la evacuación inmediata de sus padres, sus dos hermanas y sus dos sobrinos, de 4 y 6 años, atrapados desde hace meses en Gaza, ha logrado reunirse con sus familiares, que han conseguido salir de la Franja y han llegado a España.

El vallisoletano ha agradecido en un comunicado en la plataforma el apoyo de las decenas de miles de personas que han contribuido a que pueda reunirse con sus padres, sus dos hermanas y sus dos sobrinos tras meses de angustia. "Hola, soy Fayad. Te escribo para darte la gran noticia de que mi familia por fin ha podido salir de Gaza y ya están aquí en España con nosotros. Ya por fin pudimos reunirnos todos los hermanos con nuestros padres", ha señalado.

Fayad ha indicado también que, a su llegada, sus familiares "no han parado de darnos las gracias de poder estar aquí, ya tranquilos, puesto que lo estaban pasando muy mal". "Les hemos visto más desmejorados y delgados, debido al estrés diario durante dos años y a la pésima alimentación. En especial mi madre que es diabética y no podía comer alimentos adecuados para ello. Ahora poco a poco irán recuperándose y podrán disfrutar de una vida digna aquí en España con nosotros", ha subrayado el vallisoletano.

El joven ha querido dar las gracias a todas las personas que firmaron la petición para ayudarle a conseguir que se reuniera con sus familiares y "a todos los medios" que se interesaron por su historia y le dieron difusión para que más gente les apoyara. "Muchas gracias por vuestro trabajo. ¡Muchas gracias porque después de dos años ya lo hemos conseguido!", ha zanjado Fayad en su mensaje en Change.org.

Dos años de angustia

El final feliz para este vallisoletano ha llegado tras dos años de angustia. En su petición en la plataforma, el pasado 22 de septiembre, Fayad relataba la terrible situación de sus familiares en la Franja tras dos años de ataques por parte de Israel. "Soy ciudadano español y mis padres, mis dos hermanas y mis dos sobrinos pequeños están en Gaza. Aterrados, empeorando por días su salud y con el miedo continuo a morir de hambre o aplastados por el techo de casa tras un bombardeo", aseguraba.

El vallisoletano explicaba que sus familiares figuraban desde noviembre de 2023 en una lista de evacuación elaborada por la Embajada española en Jerusalén, pero la salida nunca se había concretado.

"Llevamos casi dos años esperando y cada noche nos acostamos pidiendo que, por favor, nos llegue al amanecer otro mensaje informándonos de que siguen vivos", lamentaba. Sus padres, enfermos y de edad avanzada, se encontraban sin acceso a atención médica en una zona devastada por la guerra. "Mis padres son mayores, están enfermos y no tienen atención médica", recordaba Fayad.

A través de la campaña en Change.org/MiFamiliaEnGaza, el vallisoletano reclamaba al Consulado de Jerusalén y al Ministerio de Asuntos Exteriores que acelerasen los permisos necesarios para que los familiares de ciudadanos españoles puedan cruzar la frontera y ser evacuados. Según explicaba, sus padres, hermana y sobrinos cuentan con Protección Internacional y NIE concedido por España, lo que en teoría debía facilitar su traslado.

"Y yo, como ciudadano español, también tengo derecho a reunificarme con mis padres ante esta situación tan trágica. Somos pocas familias y solo pedimos el permiso de cruce de frontera. ¡No hay tiempo y podemos salvarles la vida!", señalaba. Fayad subrayaba que su familia no solicitaba ayuda económica, sino únicamente la autorización para salir de Gaza.

"No pedimos que les den nada al llegar. Nosotros pagaremos sus vuelos, les acogeremos en casa y nos encargaremos de su manutención y de todo lo que necesitan. Solo pedimos su evacuación inmediata", afirmaba, y denunciaba que, a diferencia de otras guerras, los habitantes de Gaza no tenían la posibilidad de huir.

"Vemos en otras guerras que la población puede escapar de esas crueles situaciones. Estas personas no pueden. Las personas de Gaza no pueden escapar, no se les permite ni ese derecho a huir", recalcaba. "No paro de pensar que mis padres están en peligro, pasando hambre, empeorando su salud y destrozados psicológicamente cuando nosotros podemos mantenerlos aquí", confesaba. Finalmente, la historia ha acabado con final feliz y Fayad ha podido reunirse con sus padres, sus hermanos y sus sobrinos en España.