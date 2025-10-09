El embajador de Palestina en España pide "cautela" ante el acuerdo de paz para Gaza: "Israel quiere seguir la guerra"

El embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha pedido este jueves desde Valladolid "cautela" ante el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, cuya primera fase, que contempla el canje de 48 rehenes israelíes por 2.000 presos palestinos, ha sido acordada esta misma mañana entre Israel y Hamás.

"Se supone que habría un principio de acuerdo para detener este genocidio pero la experiencia nos aconseja ser cautos porque en anteriores oportunidades se suponía que había un principio de acuerdo y no se concretó porque Israel siguió con su genocidio con la complicidad de grandes potencias. Esperamos que esta vez sea distinto y que se detenga el genocidio", ha afirmado.

El diplomático palestino ha asegurado que el plan "tiene muchos detalles por aclarar" y ha recordado que "el Diablo está en los detalles". "Este plan tiene una cosa clara, que es la primera fase de entrega de los rehenes de Hamás pero todo lo demás no está claro. Qué será del futuro de Palestina y de los palestinos tampoco está claro", ha asegurado.

Abdel Wahed ha señalado que en el plan se plantea un Consejo Internacional "presidido por el propio Trump y secundado por el criminal de guerra Tony Blair" que devolvería a Palestina "a tiempos del Protectorado y a una nueva forma de colonialismo".

"Hay muchos interrogantes y muy pocas respuestas. Esto no quiere decir que sea pesimista, yo creo en mi pueblo y en la voluntad de la humanidad y donde hubo falta de actuación de gobiernos la voluntad de los pueblos obligó a ciertos gobiernos a actuar y confío en la humanidad y creo que el futuro es nuestro", ha añadido.

"Israel quiere seguir la guerra"

Además, ha recordado que "las autoridades del Estado genocida de Israel han anunciado su intención de continuar la guerra, que lo que les importa es la liberación de los rehenes y que luego pueda continuar la guerra".

"El plan permite a Israel mantenerse en un perímetro en la Franja de Gaza hasta que desaparezca la amenaza, y hay que preguntarse qué significa la amenaza porque para Israel que nazca un niño palestino es una amenaza", ha afirmado.

Abdel Wahed ha señalado también que "no se hace referencia en absoluto a Cisjordania donde también se comete otro capítulo de genocidio pero menos denunciado y conocido. "Tampoco se hace mención directa al Estado de Palestina por lo que todo es difuso y confuso", ha insistido.

El embajador del Estado de Palestina en España ha recordado que "las autoridades israelíes insisten y reiteran en que no van a permitir un Estado palestino". "¿A quién creer?, ¿a quién está ocupando Palestina y a quién ha impuesto hechos consumados durante 80 años sobre la tierra y ha consagrado la ocupación y está construyendo nuevos asentamientos?", ha señalado.

Una Palestina "sin palestinos"

Además, ha subrayado que el plan de Trump "afirma que no permitirá que Hamás permanezca ni que la Autoridad Nacional Palestina tengan ningún rol en el futuro". "Están hablando de Palestina pero sin palestinos, y este es el objetivo de Israel desde siempre: quieren el territorio de Palestina sin palestinos", ha denunciado.

Con todo, el diplomático ha confiado en que se termine imponiendo "la voluntad de la comunidad internacional y de los pueblos, que habla de la necesidad de una solución basada en dos estados".

"Cuando la comunidad internacional quiso crear el Estado de Israel lo impuso en 1948 a costa del pueblo palestino. Falta voluntad de la comunidad internacional para hacer valer su voluntad", ha añadido.

El Nobel para Trump

Abdel Wahed ha vinculado el plan de Trump con su intención de ganar el Premio Nobel de la Paz y ha señalado que el presidente estadounidense ha afirmado que "ha sido autor de siete procesos de paz" pero que "no se sabe cuales son".

"Había prometido que solucionaría el problema de Ucrania en 24 horas y ahora le pide a los ucranianos renunciar a su territorio y aceptar la ocupación rusa, en el caso de Palestina también había planteado que si fuera presidente no habría estallado la guerra, no sabemos realmente cuantas 24 horas más se necesitan para que llegue la paz", ha señalado.

Con todo, ha asegurado que "no sería de extrañar que recibiese el Nobel" porque el expresidente Barack Obama lo recibió "sin haber hecho nada, simplemente por su color de piel". "No sería de extrañar que ahora Trump, por otro color, lo recibiera. Esperemos que si lo reciba sea por haber hecho algo", ha señalado.

El diplomático ha asegurado, con todo, que mantiene "la esperanza y la fe en el futuro" y ha recordado la conferencia celebrada en Nueva York el pasado 22 de septiembre "con 150 países por la implementación de la solución de dos estados" o la reunión de este mismo viernes en París "para el mismo objetivo".

"Mientras Trump sigue con su plan, que ojalá sea bueno, los otros que sí trabajan están también haciendo su esfuerzo por la implementación de la solución de dos estados. Una vez más, esto va a depender mucho de la voluntad de la comunidad internacional, pero el pueblo palestino tiene la fe y la convicción de que el futuro le depara algo mejor", ha señalado.

La "contundencia" de España

Abdel Wahed ha agradecido la "claridad y contundencia" con la que España ha actuado en relación al conflicto de Gaza y ha agradecido al pueblo de España "que haya salido en masa para exigir detener el genocidio y para exigir detener la muerte, a favor de la paz y del futuro siendo consecuentes y comprometidos con sus valores".

"España a lo largo de estos últimos dos años ha demostrado una gran capacidad de iniciativa y liderazgo y, afortunadamente, muchos han seguido sus pasos, empezando por el reconocimiento al Estado de Palestina o las sanciones al Estado genocida de Israel, y esto habla muy bien del pueblo de España y de sus autoridades. Están en el lado correcto de la historia", ha señalado.

El embajador palestino ha recordado que el resultado de estos dos años de "genocidio" es realmente "triste" y que el objetivo de Israel "es la destrucción total para implementar una limpieza étnica" pero que "tras recibir la desaprobación de parte de la humanidad, han sustituido esto por migración voluntaria".

"Se habla de 67.000 asesinados y 170.000 heridos, la totalidad de la población desplazada, niños, adolescentes y jóvenes privados de su derecho a la educación, a la infancia y a la vida y todas la infraestructuras han sido destruidas total o parcialmente", ha zanjado el diplomático.