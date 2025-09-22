Castilla y León es la sexta región de Europa y la tercera de España con mayor esperanza de vida: 84,9 años de media

Castilla y León es la sexta región europea con mayor esperanza de vida y la tercera de España, con 84,9 años de media, según establece el último Focus on Spanish Society, publicación editada por Funcas, que remarca que España tiene el indicador más alto de la UE.

Además, 15 comunidades están entre las 50 más longevas y solo se quedan fuera Canarias, Andalucía y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Madrid, con la longevidad más alta del continente, lidera este ranking con 86,1 años, seguida de Trento (Italia) y Åland (Finlandia), con 85,1 en cada caso; Navarra y Bolzano (Italia), con 85 años, y Castilla y León, con 84,9.

En 2023, la esperanza de vida al nacer alcanzó en España los 84 años, la más alta de la Unión Europea, seguida de cerca por Italia, Suecia y Francia, y por encima de la media (81,7). En las últimas décadas todos los países europeos han visto crecer paulatinamente la esperanza de vida, fruto de la mejora de las condiciones de vida, la alimentación y la atención sanitaria.

El mapa europeo muestra un patrón claro: los países del sur y algunos del norte lideran la longevidad, mientras que los del este -sobre todo Letonia, Bulgaria, Rumanía y Hungría- se sitúan en los niveles más bajos, con diferencias de más de ocho años a lo ancho del continente.

Diferencias por sexos

Por sexos, las mujeres europeas viven de media 84,4 años, frente a 79,2 los hombres. España repite este patrón, pero con una brecha algo mayor: las españolas son las más longevas de Europa, con 86,7 años, uno más que las francesas, mientras que los españoles, con 81,3 años, ocupan el quinto puesto, a solo 0,4 años (cinco meses) de Luxemburgo y Suecia, con 81,7 años.

La diferencia entre mujeres y hombres se ha reducido en España en las tres últimas décadas. En 1990, las mujeres vivían de media 7,3 años más que los hombres (9,1 por ciento más); en 2023, la brecha bajó a 5,4 años (6,2 por ciento). La razón es que los hombres han ganado más esperanza de vida (+8 años desde 1990, frente a +6,1 en las mujeres).

A nivel autonómico, los hombres viven de media 82,1 años en Castilla y León, la duodécima cifra más alta de la UE, que también domina Madrid (86,1 años).

En el caso de las mujeres, en Madrid alcanzan los 88,3 años de esperanza de vida, cifra solo superada por la de Åland (Finlandia). Castilla y León dispone de la tercera edad más alta (87,7), seguida de Navarra (87,6) y País Vasco (87,4), que completan el top 5 europeo.