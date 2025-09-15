Las extraescolares, el reto económico de las familias para conciliar: "Tengo que hacer equilibrios, son 1.400 euros"

Septiembre es volver a empezar. Una chaqueta para el frío y el olor a libro nuevo en las habitaciones. En muchas casas, es el sinónimo de sacar la hoja de Excel para planificar los gastos e ingresos y ajustar las cuentas.

No siempre es un mes fácil. Las vacaciones hacen efecto y, entre la nostalgia y la rutina, cuesta adaptarse de nuevo al ajetreo y a los horarios. Los padres se sientan y empiezan a ver qué necesitan sus hijos en el nuevo curso escolar.

Cada año, los libros de texto son más caros. Y en cada curso se necesitan más materiales para seguir el ritmo de aprendizaje. Aunque hay ayudas, no siempre son suficientes cuando se habla de más de un menor bajo el mismo techo.

Una importante cuantía económica va destinada a los libros y materiales. A lo que hay que sumar otro porcentaje para uniformes, ropa nueva, calzado y abrigos. Porque los niños, como es lógico, están en la época de crecimiento y de un curso para otro, nada vale.

La Unión de Consumidores de Castilla y León ha alertado del elevado coste de la vuelta al cole. Según los cálculos que ha realizado, el gasto medio es de 830 euros en un centro público, 1.480 en uno concertado y hasta 2.355 en un colegio privado.

A esta lista inmensa de necesidades se suman otras: las actividades extraescolares. Muchos padres se ven ahogados por no poder pagarlo todo a la vez. O por el esfuerzo que implica llevar al pequeño a inglés, a algún deporte o a practicar un instrumento musical.

Fernando Alves tiene una hija de nueve años. Va a cuatro actividades extraescolares, algunas por hobby y otras por conciliación. Lo que le supone un precio estimado de 1.400 euros.

Son una familia monoparental puesto que hace dos años la madre falleció. La pequeña va a inglés, natación, robótica y a teatro. "Algunas son del Ayuntamiento de Tudela de Duero, donde residimos, y otras las promueven las Ampas y son más baratas", explica el padre en declaraciones a este medio.

La única que no forma parte de este listado es teatro. En total, la suma asciende a los 1.400 euros los nueve meses. Una cuantía que, realmente, corresponde a "dos o tres actividades de las cinco que hace".

Una vez cada 15 días acude al club de lectura. Alvez explica que el mes de septiembre implica cuadrar horarios y que son sus padres, los abuelos de la pequeña, quienes le ayudan. "Se encargan de recogerla y llevarla. Tengo que organizarme, hacer equilibrios con actividades del colegio para conciliar mejor porque no puedo llegar a todo", afirma.

Un dinero que es elevado, pero entiende que -en algunas- "pagas la calidad". También, en otras, los grupos son reducidos y, afirma, "cuantos menos niños hay, más alta es la cuota". En su caso, todas son relacionadas con el aprendizaje pero entiende a otros padres que "pagan un dineral y son puro entretenimiento de colorear fichas".

Por otro lado, lamenta que no le den ninguna ayuda siendo una familia monoparental. Asegura que no recibe dinero para estas actividades ni tampoco le otorgan ninguna subvención para cubrir los gastos escolares de su hija.

No es el único caso. Marta Pérez, una madre vallisoletana, tiene dos hijos, de ocho y cuatro años. Los dos van a varias actividades y el desembolso económico que supone es "de locura", según afirma en declaraciones a este medio.

El mayor acude a tenis, bádminton y ajedrez. Y el pequeño a natación y circo en el gimnasio. En el primero de los casos, el precio de todas las actividades ronda los 600 euros y, en el segundo, unos 385.

"Es una locura", asegura la madre, que cifra en cerca de 1.000 euros el gasto en actividades extraescolares. A lo que se suma el dinero de los libros que, en el caso del menor, han sido unos 140 euros en esta vuelta al cole.

Pérez es beneficiaria del bono concilia. Una ayuda de la Junta de Castilla y León de 200 euros que está pensada para facilitar la vida familiar y laboral con las actividades que realizan los menores de entre 4 y 12 años fuera del horario lectivo escolar.

Sin embargo, asegura que "es insuficiente". Cree que es un "buen primer paso", pero que no alcanza "ni de lejos" la totalidad de lo que cuestan las actividades extraescolares. La única que cubre en su totalidad, aclara, es la piscina municipal, que tiene un coste de 135 euros por niño.

Además, lamenta que este dinero lo dan "mucho más adelante", después de que los padres ya hayan tenido que realizar el desembolso de dinero para todos los gastos que traen los pequeños bajo el brazo antes de volver a las aulas.

En muchos casos, los progenitores se ven obligados a llevar a los menores a este tipo de actividades. No por gusto sino por necesidad. Porque no pueden salir antes del trabajo o no tienen a ningún familiar que pueda ir a buscarlos.

"Es cuestión de logística. Te tienes que organizar porque no los puedes recoger y luego también lo tienes que hacer para llevarlos a cada cosa", explica.

Y es que, cuando tienes dos hijos que se llevan unos años, "es muy complicado". Porque aunque los apuntes a la misma actividad, no van al mismo grupo ni tienen el mismo horario. Lo que complica aún más la organización.

Bono concilia

El bono concilia, aunque en algunos casos no cubre las actividades en su totalidad, sí que es un alivio para muchos padres en esta temida vuelta al cole.

Son más de 27.000 familias las que lo han solicitado ya en la Comunidad, y es posible hacerlo hasta el 15 de septiembre. Se trata de una subvención de 200 euros por menor.

Como requisito, ambos progenitores deben estar trabajando y no tener unos ingresos superiores a 55.000 euros. O la mitad en el caso de las familias monoparentales.

Cuenta con un presupuesto inicial de 16 millones y está previsto que pueda alcanzar la cifra de las 80.000 familias. Una forma de aliviar los costes que suponen las extraescolares que son, sin duda, un gran esfuerzo económico para los hogares.

Actividades de calidad

Marta Pérez es miembro del colegio Martín Baró. Entiende que el precio de las extraescolares es elevado y no todas están al alcance de las familias.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, asegura que los padres exigen "cierto nivel". "Ya que los dejan, no quieren que sean un rato de distracción sino que lo aprovechen", expresa.

Esto lleva a los miembros del AMPA y al colegio a buscar extraescolares "de calidad" y, en este sentido, explica que si quieren que sean buenas "no queda más que invertir en ellas". Porque sino serían "monitores entreteniendo".