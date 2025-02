Irma Soriano y su desconocida y estrecha relación con Valladolid: "Siempre que vamos hacemos un ritual"

Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero en el caso de la célebre presentadora y actriz Irma Soriano, a ella muchos la llevan hasta Valladolid.

Muchos no lo saben, pero lo cierto es que la andaluza, también conocida como chica Hermida por todos los años que trabajó con el icónico periodista, guarda una estrecha relación con la ciudad del Pisuerga, y no solo por motivos profesionales.

Su faceta de actriz y presentadora le han hecho viajar a Valladolid en numerosas ocasiones. Sin embargo, no han sido tantas como las visitas que ha realizado y sigue realizando por ocio y compromisos personales.

Y es que, aunque su marido, Mariano Navarro, un operador de cámara al que conoció en la televisión de Castilla-La Mancha, nació en Aranda de Duero (Burgos), este se ha criado en Valladolid, donde sigue viviendo prácticamente toda su familia. En el caso de sus padres, en una zona cercana al Puente Colgante.

Imagen reciente de Irma Soriano

Por este motivo, Irma viaja mucho a la ciudad. Allí pasa la Navidad, celebra los cumpleaños de sus familiares y, en la medida de lo posible, trata de no perderse las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Además, sigue muy de cerca al Real Valladolid, cuya equipación no puede faltar en el armario de su hijo.

Cada vez que va le gusta recorrer las calles más céntricas, acompañar a sus hijos al Campo Grande, por donde estos pasean con sus bicicletas y patines, y, cómo no, disfrutar de la rica gastronomía que tanto caracteriza a la capital pucelana.

"Valladolid es una ciudad muy acogedora. Es llegar y enseguida nos tiramos a las calles, yo me siento como en casa", confiesa la célebre presentadora en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Revela, además, que "siempre que vamos a Valladolid hacemos un ritual". "Un rito de todo lo que tenemos que ir a comer", explica.

Una de las paradas obligatorias de esa ruta gastronómica ya establecida en sus visitas a la ciudad del Pisuerga es La Mejillonera, donde tanto a ella como a su marido les encanta degustar su típico bocata de calamares con bien de salsa, haya la gente que haya y aunque tengan que esperar.

Otra es La Sepia y, aunque dentro de ese rito recorren los bares y restaurantes más célebres e históricos de la ciudad, lo que nunca comen fuera de casa es el lechazo. "Porque el de mi suegra es muy difícil que lo mejoren", reconoce entre risas.

"En Valladolid hace mucho frío, más que en Andalucía, pero se vive con la misma alegría. La gente no se queda en casa, entonces me siento muy cerca de mi tierra y eso me encanta", sostiene.

"Muy afortunada"

Irma Soriano arrastra más de cuatro décadas de trabajo a sus espaldas. 40 años en los que ha conseguido grandes éxitos en televisión, radio e incluso en teatro, fundamentalmente, por haberse "atrevido siempre a todo".

Si bien, reconoce que Jesús Hermida tuvo un papel esencial en su carrera en televisión e Iñaki Gabilondo en el mundo radiofónico, donde dio sus primeros pasos profesionales de la mano de la Cadena SER.

"He tenido grandes profesionales que me han ido marcando un camino y a día de hoy sigo recordando sus sabios consejos", afirma.

Y es que, todo lo que aprendió con y de ellos le sirvió en su andadura en programas de la pequeña pantalla como Por la mañana, el formato que le lanzó al estrellato y en el que se encargaba de presentar la sección de concursos; y A mi manera, de TVE, y La ruleta de la fortuna, El Gordo, Esto se anima, Quiéreme mucho o Refrescantes 95, en Antena 3.

También en sus diferentes etapas en las cadenas autonómicas y sus continuas intervenciones en la radio, donde ha colaborado en programas como Hoy por hoy y junto a grandes compañeras de la talla de Nieves Herrero.

Rosa Benito, Loreto Valverde e Irma Soriano

Irma Soriano no ha parado de trabajar. Y es que, aunque no aparece en televisión, el medio que más le ha dado a conocer, de la misma manera en la que lo hacía antes, sí ha seguido haciéndolo en los últimos años de la mano de realities y concursos.

GH Vip, Ven a cenar conmigo: gourmet edition, El cazador, Ahora caigo y Mediafest Night Fever son algunos de ellos. En definitiva, programas que llegaron a su vida tras su andadura en ¡Qué tiempo tan feliz!, La noria o Vuélveme loca, también de Telecinco.

De manera más reciente, ha colaborado en televisión para Y ahora Sonsoles y Mañaneros, y en radio para Madrid Directo. Trabajos que ha compaginado también con Irma la arma, su propio canal de YouTube, y su actividad en redes sociales.

"El resultado de todos estos años es gracias a haber seguido adelante con esta carrera de fondo. Yo he seguido mi camino donde me han querido y donde estaba el trabajo estaba yo", asegura.

Haciendo balance de toda su carrera, destaca su entrevista a Ana Orantes, una mujer española víctima de violencia de género que expuso a Irma Soriano en televisión la violencia a la que fue sometida por su exmarido, como uno de los trabajos que más le han marcado.

"Pagó con su vida, pero a partir de lo ocurrido con su caso se modificó el Código Penal y ahora tenemos una ley que, aunque muchas veces lleguemos tarde, da la oportunidad a muchas mujeres y a sus hijos de poder vivir sin miedo", confiesa al respecto.

"Y con mi compromiso con Ana Orantes y otras tantas mujeres a las que entrevisté pude romper el techo de cristal, aunque fue muy duro", recuerda.

Con todo ello, se siente "muy afortunada y agradecidísima de haberme podido dedicar a lo que siempre he soñado".

Teatro

Sin embargo, ahora sus esfuerzos están centrados en el teatro, lo que ha motivado que sus apariciones televisivas "hayan ido a menos" y se hayan reducido a apariciones dominicales en Canal Sur.

Y es que el pasado mes de septiembre Irma Soriano debutó en el teatro con la obra Pensionistas. La Comedia, la cual llegó a su vida de una manera "totalmente inesperada" y después de dos propuestas anteriores que no llegaron a nada.

La actriz confiesa que se ha tratado de "uno de los mayores desafíos" a los que se ha enfrentado en su vida.

No obstante, asegura que ha despertado en ella algo tan fuerte y le ha supuesto una experiencia "tan increíble", que ahora se niega a bajar del escenario. "Es un mundo que no quiero dejar", reconoce.

Con todo lo expuesto, no cabe duda de que todavía queda Irma Soriano "para rato", aunque lo más seguro es que donde más se deje ver sea encima de las tablas, ya que, según confiesa, "en este momento de mi vida, me quedo con el teatro. "Solo hay que querer y darlo todo", ha afirmado.