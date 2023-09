Por qué los yates de Amancio Ortega esconden un nostálgico homenaje a este pequeño pueblo de Valladolid

Amancio Ortega, considerado el rey español de los negocios, cuenta con un auténtico imperio inmobiliario, empresarial y patrimonial repartido por todo el mundo. Y es que, aunque se podría decir que su joya más preciada no es otra que el grupo Inditex, el cual alberga infinidad de tiendas de Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Tempe y Lefties, lo cierto es que entre sus propiedades también figuran importantes edificios, varias casas y, como buen empresario y amante del mar, varios yates.

Precisamente, dos de sus barcos comparten vínculo con Castilla y León, donde se halla su tierra natal. Sin embargo, este arraigo no sitúa en León, la provincia donde se ubica la localidad de Busdongo de Arbas en la que el magnate nació, sino en un pequeño pueblo de Valladolid al que también le unen varios lazos familiares.

Este no es otro que Valoria la Buena, un municipio ubicado a 35 kilómetros de la capital y habitado por poco más de 600 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

No es ningún secreto que Amancio Ortega guarda un cariño especial a este desconocido rincón de la España profunda. ¿El motivo? Que es precisamente allí donde ha vivido los veranos de su infancia y de donde procede su madre, Josefa Gaona. Su padre, por su parte, era originario de Valladolid capital.

Tanto es así, que a su primer yate, el cual compró en 2003, quiso llamarle 'Valoria', un gesto con el que rindió su particular homenaje al pueblo vallisoletano que, sin duda, le ha visto crecer.

Varias personas surcando los mares en el yate 'Valoria' de Amancio Ortega

Pero la cosa no queda ahí. Después de que en 2017 el empresario decidiese vender este primer barco, al año siguiente decidió encargar otro a su medida al que bautizó como 'Valoria B'. Una ocasión en la que volvió a mostrar su cariño por la tierra natal de su progenitora, así como a dejar constancia de que, pese a haberse convertido en un referente a nivel mundial, en un reconocido empresario y en uno de los hombres más ricos del planeta, todavía sigue recordando esa infancia en la que no tenían cabida ni los lujos, ni las grandes fortunas, sino todo lo contrario, pues fue una época de su vida en la que su familia no disponía de muchos recursos.

'Valoria' VS 'Valoria B'

'Valoria' es una embarcación de 31,50 metros de eslora que en su día estuvo valorada en nada más y nada menos que seis millones de euros. Estuvo anclada en el puerto Juan Carlos I de Sanxenxo, Pontevedra, y ha sido una de las más utilizadas por Amancio junto a su familia, con la que estaba acostumbrado a surcar las aguas de la zona cada época estival.

El 'Valoria B', el cual podría rondar los 35 millones de euros, cuenta con 47 metros de eslora, tres cubiertas, dos motores con los que consigue una velocidad crucero de aproximadamente 26 kilómetros por hora, cinco camarotes y capacidad para un total de 10 pasajeros y nueve tripulantes. Está fabricado en madera de teca con detalles de acero inoxidable, lo que le dota de un aspecto deportivo a la par que elegante. Los exteriores son de color blanco y azul marino y, aunque no han llegado a trascender detalles del interior, lo más probable es que esté marcado por diseños clásicos, pues siempre ha mostrado cierta predilección por ellos.

Escapada a alta mar con el yate 'Valoria B' de Amancio Ortega

El 'Valoria B' fue fabricado por el astillero Feadship, uno de los más importantes en la industria naval, en Países Bajos, y destaca por su discreción, ya que, aunque es un megayate, no llama demasiado la atención. Tiene las ventanas tintadas y apenas se puede apreciar el interior. Además, junto con el anterior, siempre ha sido uno de sus favoritos.

Prueba de ello es lo tanto que lo utiliza, sobre todo, para escapadas más cortas, pese a contar con otras embarcaciones entre sus propiedades. Además, como el 'Valoria', esta también se encuentra amarrada en el puerto de Sanxenxo y con ella no suele salir de las aguas españolas.

Los otros megayates de Amancio

El barco más grande hasta la fecha de Amancio Ortega es el 'Drizzle', una embarcación de 69 metros de eslora por 11,2 metros de manga que adquirió en 2012, pero renovó en 2019, que el empresario ha puesto a la venta.

Dispone de siete camarotes con capacidad para 12 invitados y 18 tripulantes, está valorada en 76 millones de euros, tiene un motor de más de 2.000 caballos de potencia, una autonomía de 10.000 kilómetros y alcanza una velocidad crucero de 25 kilómetros por hora.

Además, incluye tres espacios para comer y cenar distribuidos en dos salones con capacidad para 12 comensales, un gran salón al aire libre, una zona de trabajo con ordenadores, una bodega de vino, dos cocinas, lavandería, zonas 'chill out' y un espacio para guardar los equipos acuáticos, entre otros lujos.

El yate 'Drizzle', la embarcación más grande de Amancio Ortega

Sin embargo, esta no le tiene nada que envidiar a la que también le está construyendo el astillero Feadship. Se trata del 'Project 2024', un barco con un valor de 182 millones de euros que, según ha trascedido, tendrá 72 metros de eslora y contará hasta con una piscina de tres metros y medio, un parque infantil y un jacuzzi rodeado de sofás. Está claro que Amancio no ha querido escatimar en gastos.

