Castilla y León da la bienvenida al verano en abril con temperaturas inimaginables: así hará los próximos días

No, no es broma. En los próximos días llegarán temperaturas por encima de los 30 grados en algunos puntos de Castilla y León. Y ojo, de hasta 40 en zonas de España. ¿Qué ocurre? Pues que un frente de calor se abre paso en la península con registros más propios del verano que de finales del mes de abril, aquel mes del que se decía que aguas mil, pero que no está cumpliéndose. Para desgracia de agricultores, ganaderos y muchos más sectores.

Un buen tiempo que ha alegrado la vida a los hosteleros en Semana Santa y que parece que tiene continuidad en el tiempo. Por eso es el momento de sacar la ropa de verano del armario porque se aproximan días de mucho calor. El jueves 27 será el día con más calor, con un termómetro que en capitales como Valladolid o Soria se puede disparar hasta los 31 grados. Sí, como oyes. El sábado comenzará el descenso con marcas más propias de la época. Por supuesto que no se esperan lluvias.

El miércoles se espera uno de los días más calurosos con las temperaturas rozando los 25 grados en la mayoría de provincias. Palencia, Zamora, Valladolid y Salamanca que alcanzarán los 27. Esta es la previsión que ofrece la AEMET en su página web para los próximos días. En el resto de España, los treinta grados centígrados alcanzarían a toda la Península salvo el extremo norte y Baleares, y el valle del Guadalquivir podría tener hasta 40ºC.

Martes 25

En el extremo norte, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. También puede darse algún banco de niebla de madrugada. En el resto, intervalos nubosos con predominio de nubosidad media y alta. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso, y máximas en ascenso generalizado, excepcionalmente altas para la época del año. Viento flojo de componente oeste.

Miércoles 26

Intervalos nubosos de nubes bajas en el extremo norte, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas, y probabilidad de bancos de niebla matinales en el noroeste. En el resto, poco nuboso con predominio de nubes altas. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ascenso generalizado, excepcionalmente altas para la época del año. Viento flojo variable durante las horas nocturnas, y del suroeste y oeste en las diurnas.

Jueves 27

Cielos con abundante nubosidad media y alta. Puede aumentar la nubosidad en el noroeste al final, con alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable durante las horas nocturnas, y del suroeste y oeste en las diurnas, con algunas rachas fuertes.

Sigue los temas que te interesan