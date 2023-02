Daniel Fez, el rey de TikTok: “Si hubiera usado los trucos para ligar de los que hablo estaría en la cárcel o con órdenes de alejamiento"

Tic tac... empieza la cuenta atrás para la llegada de uno de los momentos más deseados por muchos vallisoletanos. Daniel Fez está a punto de aterrizar en la ciudad del Pisuerga con 'La vida regulinchi', un show de lo más divertido que interpretará el próximo sábado a las 20:00 horas en la emblemática Sala Borja y que parte de anécdotas reales que le han sucedido concretamente a él: "La historia de amor que cuento es real, una historia que cuento de algo que me pasó con una lámpara es real, todo es real", ha confesado a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

En conversaciones con este mismo medio, el tiktoker, además de reconocer la especial ilusión que le hace acercar su espectáculo al público pucelano, ha desvelado que todo aquel que vaya a verle se encontrará "al personaje de internet llevado al teatro", ya que tratará, en todo momento, de combinar la esencia del Daniel Fez real con la del Daniel del "mundo influencer".

La idea de crear este espectáculo surgió a raíz de varias propuestas por parte de diferentes distribuidoras para crear un show. Tras decir que sí, Daniel sintió que no tenía nada que contar. Sin embargo, la prueba real de amor que contó durante su actuación en el Sonorama le sirvió de base para construir su monólogo, al cual augura una muy buena acogida en Valladolid teniendo en cuenta que a una semana de la gran cita ya había vendido casi el 80% de las entradas.

Cartel de 'La vida regulinchi', el show de Daniel Fez Liam Creators MPC Management

Daniel Fez tiene muchas razones para sonreír. 'La vida regulinchi' es una de ellas y otra tiene mucho que ver con el proyecto que presentará el próximo mes de octubre en una buena parte de las carteleras nacionales. Porque sí, el creador de contenido ha tenido el privilegio de explorar el mundo de la interpretación gracias a su participación en 'Me he hecho viral', una película en la que ha podido debutar en el séptimo arte de la mano de grandes intérpretes como Miguel Rellán, Esperanza Guardado, Cristina Gallego y Blanca Suárez, uno de sus mayores apoyos dentro del set de rodaje.

"Haber rodado mi primera película es un sueño, ha sido muy guay y me he sentido súper cómodo. Cuando me llamó Jorge Coira y me dijo que estaba interesado en que hiciese el personaje fue algo brutal. Yo pensaba que me iba a poner nerviosísimo, pero no", ha aclarado. "El personaje que interpreto se parece a Daniel Fez en que es un tipo que quiere triunfar en redes, pero no es nada relacionado con mi historia", ha añadido.

Y es que, aunque de todos sus compañeros ha recibido una ayuda incondicional, en quien más se apoyó fue en Blanca, pues fue a ella a la primera que recurrió en un momento de bajón: "Yo les fui pidiendo perdón por estar ahí sin ser actor y ellos me dijeron que no me preocupara, que lo hacía muy bien. Alguna vez tuve algún bajón emocional y fue Blanca Suárez la que me dijo: 'no te preocupes, confía en ti'. Es una persona 10 para mí", ha reconocido.

Si por algo es conocido Daniel Fez es por algo tan simple como reaccionar, en redes sociales y con su inseparable libreta azul, a tutoriales sobre cómo aprender a ligar. Su particular estilo, su característico sentido del humor, así como su indudable naturalidad le han llevado a convertirse en un personaje muy conocido a nivel nacional.

Tanto, que a día de hoy cuenta con 1,8 millones de seguidores en la citada red social y con más de 425.000 en Instagram y Twitter, de ahí que muchos le hayan apodado como "el rey de TikTok". Él recibe este calificativo como un gran halago, con mucho "orgullo" y con gran "honor". "Esa aplicación me cambió muchísimo la vida", ha admitido.

En esta profesión empezó hace exactamente ocho años y después de darse cuenta, gracias a series como 'Malviviendo', lo tanto que "molaba eso de crear contenido por Internet, que la gente lo vea y ser tu propio director, guionista y editor". "Tuve un boom en una aplicación de Twitter, pero lo dejé por respiro mental y descanso. Luego volví en diciembre de 2021" y desde entonces, hasta hoy.

No obstante, todavía sigue experimentando la doble cara de la fama, ya que, aunque la mayoría de los comentarios que recibe son tan positivos como constructivos, hay ciertos haters que siguen opinando sobre su vida, bajo su punto de vista, sin ningún tipo de fundamento.

"Al final estás expuesto a todo, todo lo que haces es observado, analizado y comentado, entonces hay una parte que no es tan agradable. Todos los artistas somos un poco inseguros y necesitamos tener esos comentarios positivos continuamente para cerciorarnos de que lo estamos haciendo bien. Y puedes tener 100 comentarios positivos que muchas veces, aunque solo haya uno negativo, te centras más en ese aunque solo sea para mejorar y no defraudar a nadie", ha expresado.

Daniel Fez en un photocall @danielffez Instagram

Aun así, este tipo de críticas nunca le han llevado a plantearse dejar la que se podría definir como su pasión convertida en profesión, pues, según él, la experiencia le ha hecho ganar "inteligencia emocional y amor por lo que hace": "Ahora mismo no estoy recibiendo mucho hate y el que genero es demasiado absurdo. Es como cuando llega alguien y te dice: 'eres calvo', pues sí, claro, tengo espejos en casa, cuando paso el cepillo y no hace resistencia ya me doy cuenta de que soy calvo", ha confesado.

Por esta razón, él trata de llevar todo este hate con "muchísimo humor". Tanto, que incluso hay veces que aprovecha esos comentarios para editarlos, grabarlos, comentarlos y compartirlos.

Fez también ha querido aclarar a sus seguidores cuál es su personalidad real, en definitiva, cómo es en el día a día y en las distancias cortas. De este modo, más allá de asegurar que "hay un poquito de personaje en mí y un poquito de mí en el personaje", y que el humor es la base de su vida, el tiktoker ha querido aclarar que no todo le sale tan mal como da a entender en sus vídeos, y que tampoco es un auténtico fracaso en el amor. Pese a ello, sí reconoce ser "bastante desastre y bastante desorganizado", lo que le ha llevado a vivir determinadas situaciones que muchos podrían catalogar como surrealistas.

Además, ha afirmado de manera rotunda que él jamás ha recurrido a los trucos para ligar que está acostumbrado a comentar, pues, de ser así, "estaría en la cárcel o con órdenes de alejamiento": "Son vídeos muy turbios de cómo convertirte en un cromañón. Todo eso está enfocado a gente con una mentalidad podrida porque ponen a la mujer como un objetivo y deshumanizan a la gente, una cosa para mí peligrosa. Esto no funciona, esto no es real".

Su meta es seguir siendo creador de contenido, es decir, mantenerse y continuar, aunque sin dejar de desempeñar el que siempre ha sido su verdadero trabajo: auxiliar de enfermería en un centro de día en el que se dedica a atender a personas mayores. A sus 35 años, el asturiano no se plantea, en absoluto, vivir únicamente de las redes sociales y esto tiene un por qué: "Yo soy de los que piensa que hay que seguir manteniendo el trabajo de toda la vida, por eso voy a intentar seguir con los dos lo máximo posible", ha reconocido. A lo que ha añadido: "Mi trabajo como auxiliar también es vocacional. El de las redes me daría para vivir, pero como entiendo que estoy puede ser hoy sí y mañana no, no quiero renunciar a mi trabajo de siempre".

