Castilla y León con playa: la imagen viral de la Junta que se ha convertido en meme

El reto demográfico se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Junta de Castilla y León, sobre todo en las zonas rurales. Y con este propósito se puso en marcha el transporte a la demanda, para que los usuarios se puedan desplazar entre municipios más despoblados. Así se ha anunciado en el perfil de Twitter de la Junta de Castilla y León, lo que no estaba muy controlado era la foto de la ilustración.

La imagen empleada se ha convertido en el centro de las mofas de los usuarios. Y es que la imagen de la fotografía no pertenece a ningún lugar de Castilla y León. ¿Por qué se sabe? Pues por un ‘pequeño’ gran detalle. La Comunidad tiene de todo, pero a día de hoy, y hasta que el cambio climático diga lo contrario, Castilla y León no tiene playa. Y en la imagen sí sale.

🚌Si vives en el medio rural y necesitas trasladarte a otro municipio para acudir al médico o hacer la compra, #CastillayLeón te ofrece el transporte a la demanda



📞Reserva en el 900 20 40 20

🖱️Consulta rutas y horarios o gestiona tu billete aquí https://t.co/CZjYOZqPql pic.twitter.com/RwL3bmiHzt — Junta de Castilla y León (@jcyl) February 5, 2023

"Si vives en el medio rural y necesitas trasladarte a otro municipio para acudir al médico o hacer la compra, #CastillayLeón te ofrece el transporte a la demanda", anuncian en Twitter desde la Junta. Un texto que ha quedado en segundo plano para tomar toda la atención esa idílica imagen de la Comunidad…con playa. Una carretera secundaria ubicada en mitad de una zona rural con niebla, montañas…y playa. Está claro que se trata de la típica foto de un banco de imágenes.

Twitter no perdona y los comentarios no se han hecho esperar. Algunos en tono irónico, como por ejemplo, “¿Qué parte de Castilla es la de la foto? Me gustaría ir a la playa un día de estos”. Y otros muy críticos. “Estas son las carreteras que transitamos quienes vivimos en el medio rural. Y sí tenemos que trasladarnos a otros municipios (no conectados con transporte público) si queremos acudir al médico; ya que han suprimido varios días por semana de atención en el consultorio rural”, con una imagen de una carretera intransitable, que poco tiene que ver con la de la imagen.

Mientras que otro usuario daba una explicación. “Habrán oído que el surf es tendencia y atrae mucho al turismo. Después de la fórmula de éxito de Meseta Ski, en Tordesillas, llega Zorrilla Beach, en Pucela. ¿Podremos ir los de provincias o no nos dejarán entrar con boina?”

Sea como sea, el tuit se ha hecho viral y la Junta sigue sin eliminarlo.

Archivado en Junta de Castilla y León, Redes sociales, Turismo, Twitter

Sigue los temas que te interesan