Duelo de estilos: de la sobriedad de Mañueco a los looks ‘casuals’ de Gallardo

La manera de vestir de cada uno dice mucho de una persona, y eso también se puede extrapolar a los políticos de nuestro país. Si hay dos nombres que han sonado con fuerza en las últimas semanas en el panorama institucional, esos han sido los de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, envueltos en una polémica de gran calibre a causa de las controvertidas medidas antiaborto propuestas por Vox.

No obstante, para hablar del momento en el que empezaron a cobrar un mayor reconocimiento público, mediático y social, tenemos que remontarnos al momento en el que ambos asumieron la presidencia y la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León respectivamente. Un momento en el que, tal y como se ha podido apreciar, protagonizaron también una notable transformación en lo que a vestimenta se refiere. Su estilo se ha vuelto mucho más sobrio, elegante e incluso formal. ¿El motivo? La seriedad que acompaña al cargo que ostentan.

Aun así, son varias las diferencias que pueden apreciarse entre ambos a la hora de vestir. Desde hace años, es habitual verlos trajeados, en el caso de Mañueco, con corbatas mayoritariamente azules, como guiño al Partido Popular al que pertenece, y en el de Gallardo, con accesorios verdes, el color representativo de Vox. Un gesto muy común en el sector político nacional.

Es muy extraño ver al presidente sin el que parece haberse convertido en su uniforme habitual, a excepción de la corbata, pues, al parecer, cuando asiste a un acto algo más informal, opta por prescindir de este complemento tan protocolario. Sin embargo, sus redes sociales sí nos han dejado ver cómo viste Mañueco en su día a día, en esos momentos de ocio y tiempo libre en los que le gusta disfrutar del campo, y cómo no, de su tan consolidada familia. En esos instantes, el político suele optar por los vaqueros e incluso por ropa algo más deportiva.

Pese a ello, no se puede decir que el político salmantino no se viste por los pies, ni mucho menos aún que no es la elegancia personificada. Parece sentirse cómodo vistiendo de traje, y precisamente por este motivo, todo apunta a que es algo que no dejará de hacer, al menos hasta que no concluya su carrera política.

Ahora bien, contra todo pronóstico, Mañueco también ha visto cómo su imagen ha llegado a copar los titulares de la prensa especializada en lifestyle por lo que muchos han llegado a catalogar como una metedura de pata estilística en toda regla. Esta tuvo lugar el pasado mes de junio durante su visita a la Sierra de la Culebra, en Zamora, después de que el fuego arrasara 30.800 hectáreas de la zona. Él, al igual que su comitiva, aparecieron en el lugar ataviados con una prenda de ropa que cualquiera podría ponerse para ir de safari. Un chaleco color camel que llevó al presidente de la Junta a recibir un gran aluvión de críticas.

En cuanto a Juan García – Gallardo, se podría decir que este decidió renovar por completo su fondo de armario cuando fue nombrado vicepresidente de Castilla y León. Antes de esto, lo normal era verle con un estilo más casual que, pese a haber sustituido en gran medida por el traje y la corbata, no ha llegado a abandonar. En actos menos serios y en aquellos momentos en los que sale de la burbuja política, sigue sorprendiendo con chaquetas y pantalones elegantes, pero con un tinte de informalidad, e incluso con chalecos, jerséis, polos, camisas de lino desabrochadas y sneakers.

Además, también es sabido que, aunque él siempre intenta seguir las tendencias estilísticas más acordes a su gusto y personalidad, Gallardo no tiene problema en renunciar a esta máxima si es que siente atracción por prendas de otras temporadas, ni menos aún en reciclar y heredar prendas con historia, o al menos así lo dio a entender cuando en su reciente discurso navideño afirmó: “No pasa nada por no estar a la moda y llevar la chaqueta que heredaste de tu abuelo”.

