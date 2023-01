Hechos comprobados:

Que el Partido Socialista -para alcanzar el poder- se sirvió del apoyo explícito de Podemos mediante un acuerdo de gobierno, no hay duda.

Que no siendo suficiente, necesitó el apoyo de separatistas catalanes, tampoco.

Que también necesitó el apoyo en el Congreso de los filo etarras (muy a pesar del Vicepresidente del Congreso Alfonso Rodríguez Gómez De Celis) de eso tampoco hay duda.

Que fruto de esos acuerdos Podemos asumió competencias en distintos ministerios creados “ad hoc” para ellos -como es el caso del Ministerio de Igualdad que rige Irene Montero- de eso, no solo no hay duda, hay también certezas, tantas como que a día de hoy decenas de delincuentes sexuales hayan visto rebajada su condena y con ello, en algunos casos, su excarcelación por la obligada revisión tras la promulgación de la Ley del “si solo es si”

Que como consecuencia del acuerdo con separatistas, ya sean filo etarras ya sean golpistas, se han llegado a otros tipos de acuerdos. En unos casos el acercamiento de presos de la banda terrorista, la cesión de competencias de prisiones al Gobierno Vasco y otros acuerdos de distinto índole, y con otros la desaparición o atenuación del delito de sedición y el cambió del tipo penal de la malversación, de eso, tampoco hay duda.

Que en una primera parte la llegada al Gobierno del Partido Socialista se produce tras la moción de censura en contra del Partido Popular, hoy se ha demostrado que, también, lo iba a ser en contra de los españoles en general. No hay duda tampoco que para presentar esa moción se sirve de excusa una supuesta condena al Partido Popular por el mismo delito por el que el PSOE ha sido condenado.

Que tras la debacle en el Partido Popular con la presidencia de Pablo Casado llegó a ella un gallego “otro más” lleno de complejos nacionalistas y hoy demostradas limitaciones políticas (esto es una opinión personal es subjetiva y para mí no hay duda)

Y con estos mimbres la oposición está desaparecida, solo asoma la nariz VOX que ha anunciado otra moción de censura incitando al PP a acompañarlos, pero nada, el PP no da señales, la sombra alargada de cercanos procesos electorales acobarda a quien no tiene otro objetivo -no quemarse en el intento de hacer oposición-

Es preferible navegar en el barco seguro de posibles triunfos electorales a nivel comunidad justo lo que hizo en las postrimerías de la presidencia de Pablo Casado, que sustento su fuerza en el triunfo de Mañueco en Castilla y Leon o en el de la demonizada, traicionada vilipendiada, injuriada Ayuso.

“Hoy ya sabemos dónde estaban los traidores de los que se acusaba a Ciudadanos servía esa acusación de excusa para la convocatoria electoral de Mañueco”

“Son tiempos de gobernar con excusas sin asumir responsabilidades”

Y este es el panorama, una oposición y su “líder” Feijóo desaparecido, escondido; esperando indemne, impoluto, limpio sin chamuscarse “evitando quemarse” antes de la salida del proceso electoral previsible para Diciembre.

Ya lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo: “hay que utilizar todas las herramientas que la Ley nos da para poner en el entredicho democrático a Pedro Sánchez”

Mientras, el actual gobierno aniquilando lo poco que queda de la España coherente con la Constitución del 78. Feijoo parece estar esperando en el quicio de la puerta a que pase el cadáver del enemigo y puede que lo que pase sea el cadáver de una Constitución.

