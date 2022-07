Los mejores chiringuitos donde disfrutar del verano en Castilla y León

La famosa canción de The Refrescos decía que “vaya, vaya aquí no hay playa”, una frase que se puede aplicar a toda Castilla y León, al ser una comunidad de interior, aunque es cierto que son muchos los municipios que han sabido amoldarse y reinventarse para poder tener algo muy parecido, por ejemplo con parques acuáticos. Sitios donde puedes combatir el intenso calor de estos días y darte incluso un chapuzón. Ahora bien, no hay verano sin chiringuito, y de eso sabía mucho el añorado Georgie Dann.

Sin embargo, no es un problema para Castilla y León, ya que cuenta con varios lugares que poco o nada tienen que envidiar a los chiringuitos de la Costa del Sol o de la zona del Levante. Toma nota porque la nueva edición de los Soletes de verano 2022, la calificación de Guía Repsol que se dio a conocer hace justo un año, trae los mejores chiringuitos donde acudir estas vacaciones, una clasificación en la que Castilla y León ha conseguido reunir hasta 48 Soletes y todo esto sin tener mar.

Esta es la recomendación que te hacemos junto al comentario que la Guía Repsol ha incluido. Los hay más clásicos, otros presumen de un estilo chill out y música en directo, pero todos ellos tienen en común las buenas vistas, la gastronomía deliciosa y las reuniones con amigos y familia.

ÁVILA

Country Soul Ctra. Burgohondo, 24

Solo abre en verano, pero es la mejor opción para las noches estivales. Tapeo elaborado, agradable para tomar copas y con música en directo.

Country Soul en Ávila

Kiosko del Pozo de las Paredes. Área Recreativa Pozo Delas Paredes Navacepeda de Tormes

Buena comida casera (tanto sus carnes, raciones y postres). El paraje es espectacular, antes de comer en este establecimiento es recomendable darse un baño en el río.

BURGOS

Valdelateja. Calle Maestro Santidrian, 15 Valdelateja, Burgos

Saliendo de la N-623 camino de Santander o la Meseta, la terraza del Valdelateja es perfecta para disfrutar del cañón del Ebro mientras se degustan sus guisos y tapas caseras.

Galoria Calle Mayor, 21 Lerma, Burgos

Si hay una terraza de pueblo veraniega esa es la del 'Galoria', en Lerma. Sus hamburguesas de cordero lechal o vaca madurada conviven con una carta donde caben hipsters y clásicos.

Galoria Calle Mayor en Burgos

LEÓN

Bar Sauce Calle el Sauce, 3 Villamoros de las Regueras, León

La terraza de verano es un imprescindible de las noches de buen tiempo. Hamburguesas ricas, tortilla, ensaladas y raciones para disfrutar de un local que también tiene comedor.

La Barca by Juanma C/ Polideportivo, No 1, Veguellina de Órbigo (Villarejo de Órbigo, Léon)

Platos trabajados -pollo 'coquelet' a la brasa con ali oli o tartar de tomate con ventresca- en una agradable terraza de Villarejo de Órbigo.

La Barca by Juanma en León

PALENCIA

El Obispo C. Juan de Castilla Palencia

En las Huertas del Obispo de Palencia se encuentra este chiringuito donde pasar las tardes al fresco. Trabajados cafés y cervezas bien tiradas muy cerca del río Carrión.

El Obispo en Palencia

Bar Central Pl. Abilio Calderón Astudillo, Palencia

Tiene terraza bajo los soportales en la plaza principal, que está porticada y justo enfrente de la Casa Consistorial. Buenos pinchos y montados, y un excelente café.

SALAMANCA

Baobar parque Würzburg. Parque Würzburg, Salamanca

Merece la pena llegar hasta el Parque de Würzburg para disfrutar de sus espectaculares hamburguesas y su creativa oferta gastronómica, en un entorno verde y relajado.

Baobar parque Würzburg en Salamanca

El Collao. Garcibuey (Salamanca)

A los pies del estanque de La Palla y regentado por Quintín, 'El Collao' es el chiringuito con las mejores vistas sobre la Sierra de Francia y una carta informal con producto y vinos del entorno.

SEGOVIA

Acekia. C. San Vicente el Real, 27, 40003 Segovia

Entorno natural y vistas al Alcázar mientras pruebas su bacalao en tempura con alioli negro y hierbabuena o sus alcachofas confitadas con huevo asado, foie gras y frambuesa.

Acekia en Segovia

Veracruz. SG-945, Km. 122-124, Maderuelo (Segovia)

Lo mejor es su espectacular terraza con vistas al embalse de Linares del Arroyo, en pleno parque de las Hoces de Riaza. Raciones variadas y típicas.

SORIA

El Cielo Gira Soria. Ctra. Madrid, 4-6, Soria (Soria)

Decoración original y buena música en el mismo andén de la estación de tren. Su carta extensa y sus hamburguesas bien hechas destacan en la carretera hacia Madrid.

Soto Playa. Paseo San Prudencio, 42005 Soria

Soto Playa en Soria

Terraza con una excelente ubicación a las orillas del Duero, en su carta aparecen sus afamados torreznos, pero destacamos los platos que salen de su parrilla.

VALLADOLID

Pera Limonera. Paseo de Marcelino Martín ''El Catarro''. Valladolid

Pera Limonera en Valladolid

Situado en la Playa de las Moreras, ofrece distintos ambientes y distintas ofertas gastronómicas, desde un brunch a unas copas. Buena decoración, buena música y cocina muy correcta.

La Tarara. Ctra. Fuensaldaña Nº 2 Valladolid

Un gran jardín y una decoración cuidada en el interior marcan la diferencia de este chiringuito de Valladolid. Perfecto para unas cañas, pero también si apetece una ensalada de tomate o unas mollejas con alcachofas.

ZAMORA

El chiringuito del río. Camino Pinar, 4, Puebla de Sanabria (Zamora)

El Chiringuito del Río en Zamora

Pedir una de sus afamadas hamburguesas y comerla a orillas del Tera, contemplando el castillo de Puebla de Sanabria. El sitio, regentado por Iker y su padre, merece una parada.

Las Aceñas. Bajada Río, 2, Zamora

Un oasis junto al Duero para comer escuchando el sonido del río, al pie de un antiguo molino de agua. Buen lugar para tomar algo viendo caer la tarde o comer de menú.

