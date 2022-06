Mayo de 2022: el más caluroso jamás registrado en Castilla y León

Ha finalizado el mes de mayo y se confirma que ha sido el más caluroso en Castilla y Leon y en España desde que comenzaron a registrarse de forma fiable las temperaturas, allá por 1961. La media de los valores máximos y la media mensual son las más elevadas de la serie histórica, tal y como afirma José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored (tiempo.com).

En el período de referencia, que abarca entre los años 1981 y 2010, mayo presentó en España una temperatura media de 16,6 ºC. Esa cifra, en esta ocasión, se ha rebasado holgadamente, tanto es así que las primeras pesquisas hablan de una anomalía cercana a los 3 ºC. Así en Castilla y León se supera los 17,5 de 2020 y se llega a 18 grados.

Aunque los datos finales aún están pendientes de validación, ya no hay duda, este último mes no tendrá igual no solo en ese tramo, sino desde que se recogen los datos de forma fiable. Como se puede ver en el mapa de la imagen, provincias de Castilla y León como Zamora, Valladolid y Salamanca han visto como el termómetro subía por encima de los cuatro grados. Mientras que en Avila, Segovia y Palencia ha superado los dos grados de media. Un poco más de frescor han tenido en León y Soria que solo han visto sumar un grado de media.

Hay que recordar que se han vivido días históricos. Como en Valladolid, donde el sábado 21 de mayo se alcanzó la temperatura máxima más alta registrada en un mes de mayo, con 34,5 grados y en Segovia otro récord con 21 grados. Algo que se prolongó con noches tropicales con temperaturas nunca vistas como en Salamanca con casi 20 grados y Ávila con 18,9.

Por otro lado, a diferencia de marzo y abril, este mes de mayo ha sido muy seco y el agua embalsada, que actualmente se encuentra en el 50,12% de su capacidad total, ha disminuido con respecto a la que había el año anterior y que estaba al 60,34%. En la última semana solo aumentó discretamente en los del Cantábrico oriental, Galicia Costa, el Júcar y los de la cuenca mediterránea andaluza.

¿Cómo será la primera quincena de junio?

Según el modelo de cabecera, el del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, en estos primeros días del verano climatológico -hasta el domingo- se producirán precipitaciones en las comarcas más occidentales de la Península, principalmente en Galicia y Asturias, donde pueden ser localmente fuertes, así como en el noroeste de Castilla y León, Extremadura, de forma aislada en la provincia de Huelva y en Canarias, aunque no hay que descartar que alguna tarde se formen núcleos tormentosos de poca importancia en la franja central de la Península. En las demás regiones predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Sigue los temas que te interesan