El viaje más verde de dos hermanos bercianos en una furgoneta camper de los años 80

La idea es el sueño de cualquiera de nosotros. Recorrer las zonas más verdes y preciosas del norte de España en una furgoneta de los años 80. La velocidad, nunca más de 100 kilómetros por hora, permitirá disfrutar y degustar cada tramo del recorrido. Pues así lo van a hacer los hermanos Aitor y Javier Ramón, dos bercianos, que protagonizarán entre el 29 de mayo y el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, un ‘road trip’ de una semana de duración por el noroeste peninsular.

Lo harán en una furgoneta camper T3 estilo retro de Salty Campers y el sueño se cumple gracias a ser los ganadores en los Chapka New Stars, un programa que trata de encontrar los proyectos viajeros más inspiradores, y por supuesto, con la naturaleza como protagonista. “Nos dieron la gran alegría de ser los ganadores y no hemos dicho que no. Porque era un viaje que queríamos hacer desde hace tiempo pero no encontrábamos hueco en la agenda”, explica a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Javier Ramón, que define la aventura como la mejor manera de apostar por “el turismo sostenible y la educación ambiental”.

Más de una semana en una furgoneta restaurada, por supuesto verde, y que es de los años 80. Más de 30 años después tiene una segunda vida con un buen mantenimiento de motor. “Como asegura desde Salty Campers es más sostenible eso que comprarte cuatro coches en todo este tiempo”, afirma el berciano. “Desde niños hemos crecido en una familia con varias generaciones muy ligadas al cuidado del medioambiente y ahora afrontamos esta nueva aventura con ilusión”, afirma.

Javier y Aitor Ramón

El recorrido es idílico. Desde A Coruña a San Sebastián atravesando la cornisa cantábrica, pretende poner en valor el turismo sostenible en los entornos naturales de Cantabria, Asturias, , y por supuesto en la comarca del Bierzo, y Galicia, con una ruta por entornos naturales de playa y montaña. “El momento más especial” será en el Valle de Fornela, en pleno Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, donde se citarán en un prado enorme con parte de la familia. “Veremos a mi abuela y a mis tíos, que hace ilusión, y haremos publicidad de un tipo de turismo sostenible y de calidad”, aventura. Un viaje que pone en valor “el patrimonio natural de Castilla y León”.

Conciencia ecológica

Durante el viaje se realizarán diferentes actividades como la eliminación de plásticos, la limpieza de basura en entornos naturales para demostrar que hay “un modelo de desarrollo respetuoso con el medioambiente”. Toda esta fantástica aventura se podrá seguir en las redes sociales pero sobre todo cuando termine en su blog de viajes Low Cost.

Limpieza valle de Fornela

Y es que el pensamiento verde está asociado a estos dos hermanos han puesto en marcha varios proyectos de emprendimiento verde y social, con productos de marca sostenible, con gafas y relojes de bambú de su marca Livegens. En poco tiempo arranca una ruta sostenible de playa y montaña por algunos de los entornos naturales más bellos del país y eso hay que contarlo.

