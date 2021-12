Habrá movilizaciones de los trabajadores en residencias de mayores en Castilla y León

Noticias relacionadas El pueblo de Zamora que vigila y cuida de sus mayores con chips instalados en sus casas

Los secretarios General y de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña y Carlos Arenas Vázquez, respectivamente, han anunciado, en rueda de prensa, el inicio, el próximo lunes 13 de diciembre, de movilizaciones que llevarán a cabo las plantillas de las Residencias de Personas Mayores y de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CAMPs) de Castilla y León ante lo que ambos dirigentes sindicales han calificado de “maltrato por parte de la Gerencia de Servicios Sociales hacia sus trabajadoras y trabajadores públicos”.

Estas plantillas están integradas por alrededor de 2.356 personas que asisten a unos 2.330 usuarios, el 70% de las plazas disponibles y que están repartidas entre 20 centros, entre residencias y CAMPs”, indicaron En este sentido, Arenas ha hecho hincapié en que “mientras que desde la Gerencia se afirma que con esos 2.356 puestos, casi ocupados en su totalidad, los usuarios están perfectamente atendidos, nosotros sabemos que eso no así porque las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) hace tiempo que no se revisan”. Son RPTs de hace más de 20 años, pensadas para un modelo asistencial que en la actualidad está totalmente obsoleto, lo que significa que las plantillas no pueden cubrir las necesidades actuales.

Además, ha destacado que el perfil de los usuarios, tanto de Residencias como de los CAMPs ha cambiado, de manera sustancial, en los últimos años, en clara referencia a dos realidades; por un lado la existencia de un gran número de personas con edades entre los 50 y 60 años que se encuentren ingresadas en estos centros, algo impensable hace unos años; y, por otro el aumento de usuarios asistidos con grandes necesidades de atención: aseo diario, darles de comer, sacarles de paseo, llevarles al médico, entre otras necesidades y todas ellas realizadas por las personas que integran las plantillas de los centros en cuestión.

Carencias

No cabe ninguna duda en que esta nueva realidad provoca una serie de carencias que “se traducen en la generación permanente de necesidades de servicio, porque hay gran número de ITs, hay que cubrir vacaciones, permisos, licencias, lo que se traduce”, según indican desde el sindicato, “en modificaciones constantes en los turnos de trabajo que generan, a su vez, malestar en las plantillas”. Si a esto se añade la lentitud con la que se realizan los procesos de contratación del personal de las diferentes bolsas de trabajo, la consecuencia última es la denegación continua de permisos y licencias a las que las trabajadoras y trabajadores tienen derecho.

En Segovia

Como ejemplo de estas situaciones anómalas, Tomás Pérez y Carlos Arenas han señalado algunas de las que se han dado en la Residencia Asistida de Segovia. Así, han explicado el caso de un auxiliar de enfermería que llega a su puesto de trabajo y se encuentra solo en su turno, cuando deberían estar 4 auxiliares, lo que supuso que un único auxiliar atendiera a 38 usuarios. Además, hay una vacante, desde marzo, de Personal de Servicios que, a fecha del 7 de diciembre, sigue sin cubrirse; 5 trabajadores en IT, de los que se nos ha informado que 2 puestos quedarían cubiertos desde hoy; 12 auxiliares de enfermería y 2 enfermeras en IT.

Para terminar, Arenas ha manifestado que lo que ocurre es que todo es “cuestión de dinero y desde Gerencia de Servicios Sociales piensan en no gastar ni un céntimo más para mejorar las condiciones de las residencias de mayores en Castilla y León.

Por su parte, el secretario general de UGT-SP CyL, Tomás Pérez, ha incidido en que plantillas están diseñadas para las necesidades de hace 20 años y “hoy en día ni los cuidados que requieren los usuarios ni sus necesidades son las mismas”, para terminar señalando que la responsabilidad depende, más que de las Consejerías, de las direcciones generales y secretarías generales “y no se está trabajando bien desde ellas, por lo que el presiente Mañueco podría cesarlos”, sentenció.

Sigue los temas que te interesan