Castilla y León llega al Olimpo del Hockey Línea

Las selecciones masculina y femenina de Hockey Línea de la Federación de Patinaje de Castilla y León han hecho historia y se han proclamado campeonas de España en la primera edición de los torneos que se han celebrado en Bilbao del 4 al 7 de diciembre.

Final femenina

La final femenina comenzaba con puntualidad a las 11:30 en la pista de Zorrotza para enfrentar a la Comunidad de Madrid frente a Castilla y León que en esta ocasión ocupaba el banquillo visitante. El partido comenzó con las de Castilla y León encontrándose cómodas en la pista y haciendo su juego. En el 17:31 de la primera parte Gabriela Altable abría el marcador para que dos minutos después, en el 15:15 su compañera Inés Ruiz marcara el 0-2 que nos acompañaría buena parte del partido. El cansancio después de varios días de competición empezó a hacer su aparición, lo que permitió a las madrileñas volver a entrar en el partido y marcar su primer tanto en el 13:08 de la primera parte para empatar la lidia a falta de 10 minutos de finalizar el encuentro. Con el 2 – 2 nos íbamos a la prórroga que se decidiría en gol de oro y las Castellano y Leonesas, no dejaban escapar una superioridad en los últimos minutos de juego y en el 9:16 Inés Ruiz, que posteriormente sería elegida la mejor jugadora del Campeonato, anotaba el gol de la victoria para Castilla y León. La clasificación quedaba de la siguiente forma:

1º Castilla y León

2º Madrid

3º Cataluña

4º Comunidad Valenciana

5º País Vasco

6º Galicia

Final masculina

La prórroga de la competición femenina hacía que la final masculina comenzara con unos minutos de retraso sobre la hora de comienzo prevista que eran las 13:00. Los de Castilla y León, actuando como locales, comenzaban dominando el juego, aunque dicha superioridad no se reflejaba en el marcador y un solitario gol de Nícer González nos llevaba con el 1 – 0 al descanso. La segunda parte comenzaba en la misma línea y el 2 – 0 subía al marcador de la mano de Iván Arrabal. Pero Madrid no iba a ser un rival fácil y en el 16:02 acortaban distancias anotando el 2 – 1. Los nervios se notaban en la pista en a falta de 7 minutos, Madrid anotaba el 2 – 2 y volvía a comenzar el partido con máxima igualdad y oportunidades de los dos equipos. Los Castellano y Leones no querían sorpresas y se volvieron a encontrar con su buen juego y a falta de 4:29 para el final, Iván Arrabal de nuevo subía el 3 – 2 al marcador que finalmente sería el definitivo. El último minuto y medio, de nuevo no apto para todos los públicos, hizo que los jugadores tuvieran que esforzarse al máximo defendiendo una inferioridad y un acoso de los madrileños a la portería local. La clasificación quedaba de la siguiente forma:

1º Castilla y León

2º Madrid

3º País Vasco

4º Comunidad Valenciana

5º Cataluña

6º Galicia

7º Andalucía

