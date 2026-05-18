Pablo Novo, candidato de IU en Zamora: "Aspiramos a revalidar la Alcaldía, el relevo de Guarido no va a ser traumático"

Pablo Novo (Zamora, 1995) tiene ante sí la inmensa responsabilidad de recoger el testigo de Francisco Guarido tras 12 años de Gobierno municipal como candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Zamora para las elecciones de mayo de 2027.

Con 31 años, concejal desde 2019 y actualmente titular de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Novo representa el relevo generacional de un proyecto político que gobierna la capital zamorana desde 2015.

Licenciado en Derecho, el nuevo candidato afronta el reto de mantener la continuidad de un equipo consolidado al tiempo que proyecta su propio perfil ante los electores y trata de evitar verse eclipsado por la larga sombra de Guarido.

Con un perfil discreto pero con experiencia de gestión, el nuevo candidato de IU representa tanto la renovación como la fidelidad a un modelo político que ha transformado la fisonomía y la forma de gobernar en Zamora.

Pregunta.- ¿Cómo afronta su elección como candidato de Izquierda Unida para las elecciones municipales de mayo de 2027 en Zamora?

Respuesta.- Con una gran responsabilidad. Frente a otras organizaciones que siempre hablan de ilusión, que para mi es un concepto vacío y no denota nada, lo que verdaderamente hay que resaltar es la responsabilidad.

Por un lado, una responsabilidad orgánica para encabezar unas siglas definidas y que siempre han mantenido un posicionamiento claro de defensa de la soberanía de nuestra organización y, por el otro, la gran responsabilidad institucional.

Queremos tratar de dar un salto más allá, con toda la formación y capacidad de estos años, para revalidar la Alcaldía en 2027.

P.- ¿De algún modo abruma recibir el testigo del legado de 12 años de Gobierno municipal?

R.- Lo afrontamos con la humildad que nos caracteriza como grupo y queremos destacar la gestión cercana que estamos manteniendo en las instituciones.

Somos conscientes de que estos 12 años suponen, para un equipo muy cohesionado, tener un bagaje y una capacidad de gestión directa en una institución local pero también de la importancia del trabajo previo en la oposición.

Creo que esa labor fue la que convenció a una mayoría de zamoranos de darnos su confianza para llevar 12 años en la Alcaldía de Zamora.

P.- ¿Cree que será capaz de suplir la fuerza personal de Francisco Guarido, que ha sido clave para que IU mantenga la Alcaldía durante estos años?

P.- Nosotros siempre hemos insistido en recalcar la importancia de que, independientemente de quién sea la cara visible, lo que sigue y lo imperecedero es la organización y el equipo.

Tener un equipo tan cohesionado y con capacidad de gestión pública nos impulsa a afrontar este cambio con la valentía y con la humildad que merece la situación.

Ello sin olvidar que nuestro compañero Paco va a seguir estando ahí como militante de base y su capacidad nunca se va a perder.

No es una cuestión que nos abrume sino que nos da todavía más fuerza saber que vamos a seguir contando con uno de los principales activos que ha tenido nuestra organización.

P.- ¿Qué considera que puede aportar su juventud, al contar tan solo con 31 años, combinada con su experiencia de gestión desde 2019 en el Gobierno municipal a la candidatura?

R.- Creo que el foco no hay que ponerlo tanto en la edad sino precisamente en esa experiencia previa de gestión, ya que voy a sumar ocho años llevando algunas de las áreas más importantes del Ayuntamiento.

Esa es una de las cuestiones a resaltar en torno a este cambio, yo llevo ocho años y otros compañeros llevan muchos años tanto en la oposición como en el Gobierno con cargos de responsabilidad.

Pero es verdad que la juventud también puede implicar iniciativas nuevas, como puede ser un sistema que aúna participación de ciudadana y eficacia en la gestión de los principales contratos.

Es el caso de una aplicación que implementamos en 2019, que se llama Línea Zamora. Se trata de un sistema de gestión de avisos que está calando como un sistema práctico a la hora de responder con agilidad a las incidencias de la gente.

P.- ¿Podría poner algún ejemplo más de este tipo de iniciativas?

Hay otro ejemplo de una iniciativa relacionada con esa inventiva, que entronca el cuidado de los espacios públicos y el potencial del turismo.

Se trata de una ruta de murales que acumula ya más de 80 piezas artísticas por toda la ciudad y que se ha convertido en referente del dinamismo turístico que podemos tener y que sirve como eje complementario a los atractivos turísticos que tiene Zamora.

Ahí entroncamos la importancia de la experiencia en la gestión con iniciativas nuevas, pero teniendo siempre en consideración que no por ser joven significa ser mejor.

Creo que muchas organizaciones han pecado en apostar por la juventud por la juventud y yo creo que tiene que haber una base que respalde este tipo de decisiones, que en nuestro caso lo ha respaldado la propia militancia.

P.- Como concejal de Obras y Movilidad, tiene sobre la mesa proyectos de calado para la ciudad. ¿Cuáles son grandes retos que considera urgentes y que se compromete a dejar muy avanzados antes de 2027?

R.- Quiero destacar la situación que nos encontramos en 2015 y la situación que vamos a legar, independientemente de quién ocupe la Alcaldía a partir de 2027.

De un Ayuntamiento endeudado y sin proyectos de inversión en las estanterías a un Ayuntamiento saneado con múltiples proyectos de inversión en ejecución y en las estanterías para futuros equipos de Gobierno.

Para mí es fundamental el contrato de mantenimiento que acabamos de lanzar para toda la ciudad.

Es el contrato de mantenimiento con mayor cuantía de la historia del Ayuntamiento, con dos millones de euros, que va a multiplicar las cuadrillas y va a dar respuesta a una de las principales sensibilidades del ciudadano.

En materia de grandes proyectos, vamos a culminar antes de que termine el mandato el traslado de la Policía Municipal a las nuevas instalaciones renovadas en el Banco de España.

Este traslado va a dejar libre el espacio del Ayuntamiento Viejo para consolidarlo como el nuevo Museo de Baltasar Lobo, en un espacio muy digno.

P.- ¿Y en materia de infraestructuras?

Vamos a licitar a la mayor brevedad la obra en el Puente de Hierro, con una dotación presupuestaria de 4,5 millones de euros.

Esta obra, junto a la del Puente de Piedra, que ya cambió completamente su aspecto con la obra que impulsamos en este mandato, consolidará a estas dos infraestructuras con garantías para entre 20 y 40 años.

Además, vamos a dejar el mandato encarrilado con tres proyectos de inversión en aceras, con valor de cuatro millones de euros, para los barrios de Pinilla, La Candelaria-Bloques y San Lázaro, con una renovación integral de todos los pavimentos.

Hemos avanzado mucho también junto a otras administraciones como el Gobierno de España con sus potentes inversiones en las travesías de acceso a la ciudad.

También se ha colaborado muy bien con la Junta, aprovechando la modificación de la Ley de Urbanismo, que permite la construcción de vivienda en parcelas de dotación comunitaria, en la cesión de suelo municipal para la construcción de bloques.

Ahora mismo, la Junta está culminando la construcción de en torno a 50 viviendas en el barrio de Vistalegre, a través de un modelo colaborativo.

Y estamos avanzando también en la liberación de las antiguas viviendas municipales de la Avenida de Galicia que permitirán ganar un parque de vivienda en altura mucho más amplio.

También le hemos propuesto a la Junta el aprovechamiento de una serie de parcelas en la parte alta de Cardenal Cisneros que permitiría la construcción de más de 200 viviendas, para dar respuesta a un problema que debe ser una prioridad para cualquier administración.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene Zamora y que consideraría prioritarios si logra la Alcaldía?

R.- Sería fundamental continuar con una buena gestión de los contratos del Ayuntamiento.

A partir del siguiente mandato tenemos que volver a licitar tanto el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos como el de parques y jardines, que son dos ejes fundamentales en los servicios públicos de cualquier ciudad.

En Zamora, gracias a una fiscalización férrea tanto de los técnicos de la casa como de los propios cargos electos, han mejorado sustancialmente las prestaciones que se venían dando con contratos que nos encontramos en una situación caduca.

Han supuesto la renovación de todo el mobiliario y del parque móvil del Ayuntamiento y también a través de ese tipo de sistemas participativos tener una atención mucho más directa y ágil para resolver los problemas del día a día de los ciudadanos.

P- ¿Qué resultado consideraría un éxito en las elecciones municipales de 2027?, ¿se plantearía reeditar el actual pacto de Gobierno con el PSOE?

R.- El éxito rotundo sería la mayoría absoluta, porque es el escenario más favorable a la hora de sacar proyectos de una manera más ágil y no deja de no ser complementario a contar con las propuestas de la oposición.

Pero siendo realistas, lo probable sería un escenario en el que se revalide el pacto de Gobierno con el PSOE continuando siendo la fuerza predominante dentro del pacto.

Lo que vamos a trasladarle a la ciudadanía es que el cambio de cara y el relevo de Paco no va a suponer un cambio traumático dentro de la candidatura.

Y que lo importante es la estabilidad que va a seguirle otorgando a la ciudad tener un equipo cohesionado, compacto y de gente con experiencia en la gestión pública.