El alcalde de Zamora pide que IU lidere el 'nuevo movimiento' de la izquierda: “Hemos hecho un pan como unas hostias”

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido (Izquierda Unida), ha mostrado en sus redes sociales un duro posicionamiento crítico ante la presentación en Madrid de un nuevo movimiento de 'unidad' de la izquierda alternativa a nivel nacional.

Lo ha hecho a través de un extenso comentario en su perfil de Facebook, en el que cuestiona la eficacia de las sucesivas fórmulas de confluencia ensayadas en la última década y reclama un liderazgo claro de Izquierda Unida ante las próximas elecciones generales.

Guarido califica el nuevo intento como “el enésimo” movimiento destinado a que “todo se mueva para que poco se mueva”, y reconoce que existe un problema evidente de representación a la izquierda del PSOE, pero considera que la estrategia seguida desde 2014 ha sido un fracaso.

En su análisis, el alcalde de Zamora sitúa el origen de la situación en la decisión de IU Federal de “dar un paso atrás” tras la irrupción de Podemos en el panorama político nacional, dando paso a una “batidora de siglas” que, según afirma, no ha logrado mejorar los resultados electorales.

Guarido sostiene que, sumando los apoyos de Podemos y de las distintas marcas posteriores, en referencia a IU, Sumar y los Comunes..., el porcentaje de voto actual es incluso inferior al que tenía IU en solitario en 2014.

“Lo que hemos hecho hasta ahora es un pan como unas hostias”, afirma con crudeza, denunciando que la organización ha sido puesta “al servicio de otros” sin rédito político.

Uno de los ejes centrales de su crítica es el modelo organizativo de los nuevos espacios de confluencia, a los que acusa de carecer de implantación real y de basar su funcionamiento en estructuras “en la nube”, frente a una IU que, recuerda, mantiene sedes abiertas en todas las capitales de provincia y en numerosos municipios, con un carácter asambleario permanente.

Pese al tono y las críticas empleadas, Guarido admite que “algo hay que hacer” ante la cercanía de las elecciones generales. Sin embargo, plantea una condición clara: que IU lidere el proceso de unidad presentado recientemente en Madrid.

Según el líder de la izquierda zamorana, la única compensación posible para la militancia de IU tras doce años de cesiones es que las siglas históricas del partido “sean la proa y el timón” de lo que define como una “débil embarcación”.

Las declaraciones de Francisco Guarido reabren el debate interno en la izquierda alternativa sobre el liderazgo y estrategia electoral a seguir en un momento clave para la reconfiguración del espacio político a la izquierda del PSOE.