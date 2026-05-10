Pablo Novo coge el relevo de Guarido y tratará de retener en 2027 la única Alcaldía de Izquierda Unida en una ciudad

Pablo Novo y María Eugenia Cabezas, en el centro de la imagen sentados, acompañados por Francisco Guarido (izq) tras aprobarse los número 1 y 2 de las listas de IU para las elecciones municipales de 2027 en Zamora

Pablo Novo. Ese es el nombre que tratará de mantener en 2027 la única Alcaldía de Izquierda Unida (IU) en una capital de provincia en España. El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana sucederá a Francisco Guarido, actual primer edil de Zamora que lleva al mando desde 2015 y pondrá fin a su etapa tras las próximas elecciones municipales.

Así ha quedado aprobado este domingo, 10 de mayo, en la asamblea provincial de IU en la que también se ha dado a conocer quién ocupará el número dos en las listas. A Novo como candidato a la Alcaldía de Zamora le acompañará como en el segundo puesto de salida María Eugenia Cabezas, que actualmente es edil de Cultura, Archivo y Fundaciones Baltasar Lobo y León Felipe.

Los dos candidatos han contado con el apoyo del 90% de los presentes en la asamblea y cero votos en contra. Novo, que tiene el desafío de relevar al único candidato de IU que ha logrado el poder en una ciudad en España, tiene 30 años y es licenciado en Historia, además de tener un máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.

Forma parte del equipo de Gobierno municipal desde 2019 y actualmente es el encargado de gestionar "los dos contratos más importantes del Ayuntamiento, como son los de recogida de basura y limpieza viaria y el de parques y jardines", según han destacado desde IU.

Bajo su etapa como concejal también se han llevado a cabo obras de envergadura como el nuevo parque de bomberos, el mercado de abastos o el cuartel de la Policía Municipal.

Ha sido el propulsor de novedades como el servicio de respuesta rápida de incidencias Líneas Zamora o la creación de murales bajo el programa 'Zamora Variopinta'. Pablo Novo también está al frente de la Mesa del Tren, liderando las reivindicaciones para asegurar el mantenimiento y mejora de este servicio básico en ciudad y provincia.

Para Novo, esta oportunidad se presenta como una "gran responsabilidad" bajo el objetivo de "continuar con el trabajo realizado durante estos años".

Guarido pondrá fin a su etapa en el Ayuntamiento de Zamora después de iniciarla en 1999, primero como concejal en la oposición durante siete legislaturas y luego tres consecutivas como alcalde hasta ahora. En total, 28 años de servicio público en el único bastión de IU en las capitales de provincia españolas.

El actual primer edil ha subrayado que en la actualidad, IU de Zamora "cuenta con un grupo de personas muy experimentado que ha llevado todas las áreas del Ayuntamiento, gobernando en mayoría y en coalición, donde había muchas personas capaces de coger mi relevo".

En este sentido, ha subrayado que Novo y Cabezas "representan un tándem complementario que abarca gran parte del Ayuntamiento, ambos son innovadores, creativos y con una gran capacidad de trabajo, como ha quedado demostrado al frente de las concejalías que han liderado en los últimos años".

En cualquier caso, Guarido, aunque deje la primera línea de la política este 2027, ha aclarado que continuará participando "en todo" y pondrá su experiencia "al servicio del grupo, ayudando a los compañeros".