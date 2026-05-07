Izquierda Unida defiende la inmigración frente a la "prioridad nacional" en Zamora: "Está frenando la despoblación"

El Grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Zamora ha presentado una moción de urgencia en la que declara a la provincia como "territorio con derechos en igualdad para todas las personas que viven en la provincia" y rechaza el concepto de "prioridad nacional".

IU subraya que "la población nacida en esta provincia está migrando desde hace años a otros lugares" y que "está aumentando la población inmigrante que se asienta en nuestros pueblos y ciudades para desarrollar su vida y su trabajo en Zamora".

La formación destaca que "este asentamiento de personas inmigrantes está frenando el fenómeno de la despoblación, y está permitiendo el mantenimiento de los servicios públicos y privados en muchos pueblos".

Se trata, según el partido, de "un hecho objetivo, cuya importancia no es una opinión política, sino una evidencia social".

IU recuerda además que la Diputación se ha adherido al proyecto 'Mi Pueblo Acoge' para ser tierra de acogida.

"Si gracias a ellos se abren escuelas y bares, si nos cuidan, y si son nuestra vecindad todo el año, no se merecen que les pongamos por detrás de los nacidos a la hora de disfrutar de derechos y servicios", afirman.

Rechazo a la "prioridad nacional"

Por todo ello, el grupo provincial presenta la moción en la que "la Diputación declara institucionalmente a Zamora como territorio con los mismos derechos humanos y de acceso a los servicios para todas las personas que residen en la provincia".

Ello "con independencia de su lugar de nacimiento o su nacionalidad, porque su residencia y trabajo beneficia el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades".

Asimismo, IU propone que la Diputación "rechace aplicar en Zamora la llamada 'prioridad nacional' que está en contra del punto anterior y que perjudica a esta provincia".

Y también insta a las administraciones autonómica y estatal a "rechazar la 'prioridad nacional' y a garantizar igualdad en el acceso a los servicios sociales a todas las personas que residan en su territorio".

Con esta iniciativa, Izquierda Unida defiende que la inmigración "beneficia a nuestros pueblos y ciudades" y posiciona a Zamora como "un territorio de igualdad de derechos para quienes viven y contribuyen en él".

El Pleno de la Diputación deberá pronunciarse sobre la propuesta.