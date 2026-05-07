El empuje extranjero sostiene la población en Castilla y León: gana 4.767 habitantes en los tres primeros meses de 2026

En pleno debate sobre la regularización, Castilla y León sigue viendo brotes verdes de población. Sigue su tendencia al alza, eso sí, como ya es costumbre por la llegada de extranjeros.

La población de la comunidad autónoma creció un 0,2 % durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un total de 2.423.399 habitantes a fecha de 1 de abril.

Este incremento, que supone la suma de 4.767 personas en apenas tres meses, ha sido posible fundamentalmente gracias a la llegada de población extranjera, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento experimentado en la región iguala el porcentaje registrado en el conjunto de España. A nivel nacional, el país sumó 97.021 personas en el mismo periodo, marcando un máximo histórico con 49,6 millones de habitantes.

En términos interanuales, la evolución también arroja cifras positivas para la autonomía. Entre abril de 2025 y abril de 2026, Castilla y León incrementó su censo en 19.127 personas, lo que representa un crecimiento del 0,8 %.

Esta cifra se sitúa apenas una décima por debajo de la media nacional, que avanzó un 0,9 % durante el último año.

Durante el primer trimestre del año, la tendencia demográfica fue positiva en la práctica totalidad del territorio nacional, aunque con notables diferencias regionales:

La Comunidad Valenciana encabezó las subidas con un 0,39 %, seguida de Castilla-La Mancha (0,36 %) y la Región de Murcia (0,33 %).

Galicia y el País Vasco registraron los incrementos más discretos, con un 0,08 % y un 0,09 % respectivamente.

Extremadura no experimentó variaciones en su censo, mientras que Canarias (-0,02 %) y la ciudad autónoma de Melilla (-0,45 %) fueron los únicos puntos de la geografía española que perdieron población.