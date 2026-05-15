Toro celebra un fin de semana marcado por la tradición, la cultura y el teatro

La Colegiata de Santa María La Mayor, en el municipio zamorano de Toro Turismo Castilla y León

La ciudad de Toro vivirá un intenso programa de actividades culturales, religiosas y de ocio durante los días 15, 16 y 17 de mayo.

La localidad contará con propuestas dirigidas a todos los públicos y actos destacados en torno a la festividad de San Isidro Labrador y la conmemoración del V Centenario del nacimiento de Magdalena de Ulloa.

La agenda del fin de semana arranca este viernes, 15 de mayo, con la celebración de San Isidro Labrador.

A las 12:00 horas tendrá lugar la misa mayor en la Colegiata de Santa María la Mayor y, ya por la tarde, a las 20:00 horas, se celebrará la tradicional procesión por el itinerario habitual.

Este mismo viernes, a las 12:30 horas, el Colegio Público Magdalena de Ulloa desarrollará diversas actividades escolares dentro de los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento de Magdalena de Ulloa.

Actos de San Isidro en Toro

La agenda cultural continuará a las 17:30 horas en la Casa de Cultura con una nueva sesión de 'La película de los Viernes', que proyectará la reconocida obra 'Los Miserables'.

El sábado 16 de mayo, la Colegiata de Santa María la Mayor acogerá a las 13:00 horas una eucaristía presidida por Monseñor Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora, también enmarcada en los actos del V Centenario.

La programación culminará el sábado por la noche con teatro en el Teatro Fundos Latorre. A las 21:00 horas se representará la comedia 'Todo cambia (menos Jordi Hurtado)', del humorista y presentador Luis Larrodera.