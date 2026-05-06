El Ayuntamiento de Toro y el sector vitivinícola cierran filas frente al impacto de las plantas de biogás
El alcalde del municipio, Carlos Rodríguez, ha liderado este miércoles una reunión estratégica con varias bodegas y el Consejo Regulador de la DO Toro para analizar el efecto de estas instalaciones en el sector del vino.
Más información: Toro convoca a las bodegas de la D.O. para analizar el impacto de las plantas de biogás y estudiar posibles acciones
Noticias relacionadas
- Toro convoca a las bodegas de la D.O. para analizar el impacto de las plantas de biogás y estudiar posibles acciones
- Toro se vuelca con su cuarta gran feria del libro: "Sacamos la biblioteca a la calle para releer nuestra historia"
- La UME se despliega en Toro: 100 militares harán maniobras en Monte la Reina para mejorar la respuesta ante catástrofes
El Ayuntamiento de Toro ha liderado este miércoles una reunión estratégica con varias bodegas del municipio y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Toro.
El objetivo central del encuentro ha sido analizar de forma conjunta el impacto que la instalación de plantas de biogás podría tener sobre el sector del vino, pilar económico y cultural de la ciudad.
La reunión, celebrada en el propio Ayuntamiento, contó con la presencia del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, el concejal de Medio Ambiente, Javier Valdespina, y el secretario de la DO Toro, Rubén Gil.
También con la representación de bodegueros y bodegueras de la zona y de la Ruta del Vino de Toro.
Un espacio de coordinación
A través de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Toro buscaba generar un espacio de diálogo y coordinación entre la administración local, la Denominación de Origen Toro y los bodegueros.
El objetivo era analizar las inquietudes del sector y estudiar posibles líneas de actuación ante este escenario.
Durante el encuentro, los presentes trasladaron su inquietud ante los posibles efectos negativos derivados de estas instalaciones industriales.
Y destacaron cuatro puntos críticos: la contaminación de acuíferos, fuertes olores, aumento del tráfico pesado y la degradación de la calidad del suelo agrícola.
"Necesitamos la unión"
Rodríguez ha calificado la situación como "compleja" y ha hecho un llamamiento a la cohesión: "Necesitamos la unión de todos. Esta es solo la primera de una serie de reuniones que mantendremos con diferentes sectores estratégicos del municipio".
Desde el Consistorio se ha reafirmado el compromiso de velar por que cualquier desarrollo industrial en el término municipal sea "estrictamente compatible" con la sostenibilidad medioambiental y la protección de la vitivinicultura.
Y ha recordado que se trata de una seña de identidad "irrenunciable" de Toro.