El Ayuntamiento de Toro y el sector vitivinícola cierran filas frente al impacto de las plantas de biogás

Reunión de este miércoles entre el Ayuntamiento de Toro y el sector vitivinícola del municipio zamorano presidida por el alcalde, Carlos Rodríguez, en el Consistorio

El Ayuntamiento de Toro ha liderado este miércoles una reunión estratégica con varias bodegas del municipio y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Toro.

El objetivo central del encuentro ha sido analizar de forma conjunta el impacto que la instalación de plantas de biogás podría tener sobre el sector del vino, pilar económico y cultural de la ciudad.

La reunión, celebrada en el propio Ayuntamiento, contó con la presencia del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, el concejal de Medio Ambiente, Javier Valdespina, y el secretario de la DO Toro, Rubén Gil.

También con la representación de bodegueros y bodegueras de la zona y de la Ruta del Vino de Toro.

Un espacio de coordinación

A través de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Toro buscaba generar un espacio de diálogo y coordinación entre la administración local, la Denominación de Origen Toro y los bodegueros.

El objetivo era analizar las inquietudes del sector y estudiar posibles líneas de actuación ante este escenario.

Durante el encuentro, los presentes trasladaron su inquietud ante los posibles efectos negativos derivados de estas instalaciones industriales.

Y destacaron cuatro puntos críticos: la contaminación de acuíferos, fuertes olores, aumento del tráfico pesado y la degradación de la calidad del suelo agrícola.

"Necesitamos la unión"

Rodríguez ha calificado la situación como "compleja" y ha hecho un llamamiento a la cohesión: "Necesitamos la unión de todos. Esta es solo la primera de una serie de reuniones que mantendremos con diferentes sectores estratégicos del municipio".

Desde el Consistorio se ha reafirmado el compromiso de velar por que cualquier desarrollo industrial en el término municipal sea "estrictamente compatible" con la sostenibilidad medioambiental y la protección de la vitivinicultura.

Y ha recordado que se trata de una seña de identidad "irrenunciable" de Toro.