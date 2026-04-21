La UME se despliega en Toro: 100 militares harán maniobras en Monte la Reina para mejorar la respuesta ante catástrofes

Toro acogerá, entre los días 27 y 30 de abril de 2026, un ejercicio de adiestramiento del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el marco de su programa anual de preparación.

Un total de 100 militares se desplazarán a la localidad zamorana para participar en estas maniobras, que tendrán lugar principalmente en la zona de Monte la Reina. El contingente llegará el lunes 27 de abril a las 12:00 horas y permanecerá en el municipio hasta primera hora del jueves 30 de abril.

Para el desarrollo de la actividad, el Ayuntamiento de Toro ha cedido las instalaciones del pabellón municipal Fernando Marbán, donde los efectivos realizarán labores de alojamiento, aseo y organización logística, incluyendo la preparación de comidas en el exterior del recinto.

Asimismo, se habilitará una zona anexa para el estacionamiento de los vehículos militares. El despliegue contará con un total de 19 vehículos, entre ligeros y pesados, incluyendo furgonetas, camiones y un autocar.

La Unidad Militar de Emergencias, perteneciente a las Fuerzas Armadas, tiene como misión intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, prestando apoyo a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Toro se ha destacado la importancia de colaborar con este tipo de iniciativas, que "contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y a fortalecer la seguridad colectiva".