Éxito en Toro: 200 corredores disfrutan de la magia nocturna de la Barranqueras Trail Night

Las Barranqueras de Toro vivieron el pasado sábado una noche para el recuerdo con la celebración de la Barranqueras Trail Night, una edición que reunió a alrededor de 200 corredores procedentes de distintos puntos de España y que destacó por su espectacular formato nocturno.

Los senderos del emblemático paraje toresano se iluminaron con los frontales de los participantes, creando una estampa única que cautivó tanto a corredores como a los numerosos vecinos que se acercaron a animar y disfrutar del ambiente.

La salida de la prueba estuvo presidida por el diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto, y el recientemente proclamado alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, acompañados por Gorka García, del Club Trail Run Toro, quienes dieron el pistoletazo de salida a una carrera que estrenaba horario nocturno y que dejó imágenes memorables a lo largo de todo el recorrido.

La novedad de disputar la carrera de noche fue uno de los aspectos más comentados y valorados por los participantes.

Muchos destacaron la magia de correr por las Barranqueras bajo la luz de los frontales y coincidieron en pedir que este formato se mantenga en futuras ediciones, aportando una experiencia diferente y un atractivo añadido al evento.

Larga distancia

En la prueba de 16 km y 900 metros de desnivel positivo, el gran protagonista fue el toresano Alberto José Calvo Ferrero, quien, en su primera participación, se alzó con la victoria tras completar el recorrido en 1:27:05, a tan solo dos minutos del récord del circuito establecido por Gorka García en la edición de 2025.

La segunda posición fue para Miguel Vara García, mientras que Alejandro Montalvo Prada completó el podio.

En categoría femenina, la vencedora fue Verónica Rodríguez Hernández, con un tiempo de 2:02:12, seguida de Paloma Málaga Crespo y Rosa Piriz.

Resultados de la distancia corta

En el trail corto, de 10 km y 600 metros de desnivel positivo, el triunfo fue para Ángel Vicente Ferrero, con un tiempo de 57:42. La segunda posición fue para Efrén Mateo Santos y la tercera para Javier Sanz Sanfructuoso.

En categoría femenina, la victoria correspondió a Sara Fernández Villacorta, con 1:18:27, seguida de Silvia Hernández Martín y Aintzane Aguirre Muñoz.

La prueba volvió a demostrar el enorme potencial deportivo y paisajístico de las Barranqueras de Toro, en una edición marcada por la gran afluencia de público y un excelente ambiente durante toda la noche.

Tras la entrega de premios, la jornada concluyó con una cena y una animada fiesta, en la que corredores, voluntarios y vecinos celebraron juntos el éxito de la edición, que apunta a consolidar el formato nocturno como sello distintivo del evento.