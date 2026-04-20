Toro hace magia en Disneyland: la banda de la escuela Jesús López Cobos exporta el talento toresano al mundo

La banda de formación de la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos” desfilando en Disneyland París. Ayuntamiento de Toro.

La ciudad de Toro ha vivido hoy una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria colectiva al ver cómo su talento local cruzaba fronteras para brillar en uno de los escenarios más mágicos y globales del mundo.

La banda de formación de la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos ha protagonizado un desfile histórico por las avenidas de Disneyland París, llevando los acordes de la provincia de Zamora hasta el corazón del parque temático francés.

Portando en la cabeza del desfile, las banderas de España, Toro y Zamora haciendo gala de orgullo patrio con la máxima dignidad y orgullo de lo que estaban representando.

Los jóvenes músicos han representado con orgullo y dedicación el nombre de su ciudad, demostrando un nivel artístico que ha cautivado a visitantes de todas las nacionalidades.

Supone un espaldarazo internacional al trabajo que se realiza a diario en las aulas de la escuela toresana.

No se trata solo de un viaje recreativo, sino de un reconocimiento oficial a la calidad de una agrupación que ha sabido transformar el esfuerzo de sus ensayos en una experiencia profesional única en el extranjero.

Detrás de este éxito se encuentra el compromiso inquebrantable de las familias de los alumnos, cuyo respaldo ha sido el motor fundamental para que este proyecto traspasara las fronteras nacionales.

La banda de formación de la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos” desfilando en Disneyland París Ayuntamiento de Toro.

El Ayuntamiento de Toro ha querido poner en valor este sacrificio compartido, extendiendo el agradecimiento a cada uno de los integrantes de la banda y, de manera muy especial, a la gestión del director de la escuela, Luis Ángel Vaquero.

Su labor ha sido determinante para coordinar una expedición de tal magnitud y asegurar que la imagen de la música toresana estuviera a la altura de las circunstancias.

Toro reafirma en Francia su identidad como una ciudad volcada con la cultura y la formación de sus jóvenes.

El desfile en Disneyland París no es solo un logro puntual, sino el símbolo de una apuesta decidida por ofrecer oportunidades de futuro a los nuevos talentos, que hoy regresan a casa con la satisfacción de haber dejado una huella imborrable en uno de los escaparates por excelencia del turismo en Europa.