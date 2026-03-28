Carlos Rodríguez, alcalde de Toro: "Monte La Reina es una oportunidad única y tenemos que ir todos a una"

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

El pasado 11 de marzo, el socialista Carlos Rodríguez fue elegido nuevo alcalde de Toro en sustitución de Ángeles Medina en virtud del acuerdo entre PSOE y Nos Movemos por Toro para la moción de censura que desalojó al PP del poder municipal hace año y medio.

Natural de la ciudad toresana, Rodríguez es técnico superior en Mantenimiento Industrial y técnico en Gestión Administrativa, cuenta con una Diplomatura de Postgrado de Comunicación y Liderazgo Político y ha desarrollado una larga trayectoria vinculada a la vida local del municipio.

El nuevo regidor, que ostenta el cargo de secretario general del PSOE de Toro y se ha desempeñado como concejal de Deportes y Promoción Municipal, además de ser diputado provincial, asume el cargo en la recta final de la legislatura, con apenas catorce meses por delante.

Rodríguez atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para detallar los principales retos del municipio y su estrategia ante la reapertura del cuartel de Monte La Reina, reivindicando una colaboración fluida entre administraciones para aprovechar una oportunidad "histórica".

Pregunta.- ¿Cómo afronta su nueva responsabilidad?

Respuesta.- La afronto con muchas ganas y con mucha responsabilidad. Es un honor para mí porque siempre he vivido aquí, me he criado aquí, he participado en muchos eventos culturales, deportivos y de todo tipo y es otra manera más de participar.

Para eso vinimos a la política, a participar de manera activa en las decisiones que se toman en Toro.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene Toro en lo que queda de legislatura y cómo planea afrontarlos?

R.- Es fundamental atender al ciudadano y estar presente en todo momento en todos sus problemas del día a día. A muchos vecinos les importa más la baldosa o el banco que están rotos delante de su casa que otros muchos problemas y eso hay que atenderlo rápido y de manera eficiente.

También es crucial la cuestión de la vivienda y estamos haciendo acuerdos con Somacyl y vamos a seguir facilitando también a empresas privadas la construcción de vivienda pública y privada porque ahora mismo en Toro no tenemos viviendas en alquiler asequible.

El alcalde de Toro, en su despacho del Ayuntamiento del municipio

Somos conscientes de que hay un problema y hemos comprado un solar y lo vamos a ceder a Somacyl para hacer casi 40 viviendas. Somacyl, además, ha hecho un acuerdo con una entidad bancaria provincial y van a comprarles un solar para hacer viviendas en alquiler.

"Esperamos crear 100 nuevos puestos de trabajo en Toro en un año"

Por otro lado, es muy importante el tema del empleo y siempre hemos apostado por facilitar la llegada de empresas pero lo que más tenemos que apoyar es a las empresas locales que quieran crecer.

El mayor nicho del crecimiento del empleo son empresas locales que deciden hacer una nueva línea de negocio y una inversión, nos consta que varias empresas están en ello, las hemos facilitado todo y esperamos crear 100 nuevos puestos de trabajo en Toro en un año.

Y vamos a trabajar para que Toro siga siendo una ciudad viva desde el punto de vista cultural, de eventos deportivos y fiestas.

P.- ¿Qué va a suponer la reapertura del cuartel de Monte La Reina para el municipio, de qué forma se están preparando y qué reivindicaciones harían a las administraciones?

R.- Es una oportunidad única de crecer en habitantes, de asentar población, y tenemos que ir todos a una. Además, allí se van a tratar temas de I+D+i y van a tener convenios con la Universidad de Salamanca y eso va a permitir que otras empresas del sector puedan instalarse en Toro.

La reivindicación más importante es que Monte La Reina se vea como un asunto de todas las administraciones.

El que va a poner la inversión fuerte es el Gobierno. Pedro Sánchez ha querido apostar por Toro invirtiendo 150 millones de euros, una inversión nunca vista en el municipio, y estamos agradecidos y pondremos todas las facilidades, pero el Ejecutivo autonómico tiene un papel que jugar.

"Monte La Reina es una oportunidad única y tenemos que ir todos a una"

La Junta tiene que modernizar centros educativos, ampliar alguna Formación Profesional, tenemos muchos servicios pero la Junta nos tiene que ayudar también a ampliar las especialidades en el centro de salud y les he solicitado una ambulancia UCI, que no tenemos.

Todas esas cosas que nos pueden facilitar desde la Junta, como construcción de viviendas con Somacyl, son necesarias y si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos que muchas de las 1.500 familias que vengan a Monte La Reina se planteen quedarse a vivir en Toro.

P.- En su toma de posesión como alcalde apostó por reforzar la cercanía con la ciudadanía toresana, ¿de qué manera pretende llevar a cabo este objetivo?

R.- Vamos a tener la Alcaldía abierta a los ciudadanos varias mañanas y una de las tardes de la semana. Queremos que vengan y nos cuenten sus problemas y los intentaremos solucionar.

"Vamos a tener la Alcaldía abierta a los ciudadanos varias mañanas y una de las tardes de la semana"

Queremos que la gente se sienta atendida. Nosotros estamos aquí porque nos han puesto los ciudadanos y tienen derecho a exigirnos y a que nos cuenten sus problemas.

También tenemos la aplicación 'Ayuntamiento de Toro' a la que los ciudadanos nos envían sus incidencias, con diferentes temáticas, nos ponen la ubicación, escriben y pueden adjuntar una foto.

Carlos Rodríguez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- La vivienda es uno de los grandes problemas en la actualidad, ¿cuáles serán las claves de su estrategia para fomentar la construcción de viviendas?

R.- La vivienda pública la estamos impulsando con Somacyl, que son los que están canalizando el dinero que viene del Gobierno central, tenemos un trato exquisito y vamos a hacer un montón de cosas con ellos.

"He solicitado a la Junta que implante en Toro una Formación Profesional de soldadura y calderería"

Y sobre las promociones privadas de vivienda, desde el Ayuntamiento de Toro hemos contratado un arquitecto técnico que nos va a ayudar a que el arquitecto municipal no esté tan sobrecargado y pueda dedicarse más a agilizar licencias y otras cuestiones.

P.- En cuanto a la creación de empleo, ¿qué sectores cuentan con un mayor potencial para crear puestos de trabajo en el municipio y de qué forma se les podría apoyar más desde el Consistorio?

R.- Tenemos varias fábricas que funcionan muy bien como las de Cerealto, García Baquero y Azucarera, y también el sector bodeguero. Ahora está funcionando muy bien y creo que va a crecer el sector de construcciones mecánicas y soldadura.

Tenemos varias empresas como Calderería de La Calle, Metálicas Tapia, Prefabricados Duero, y he solicitado a la Junta que implante en Toro una Formación Profesional de soldadura y calderería porque los empresarios me han transmitido que no logran cubrir sus necesidades.

P.- El turismo, la cultura, los eventos deportivos y los festejos son otros de los atractivos de Toro, ¿cómo planea potenciarlos?, ¿cree que puede ayudarle en esta materia su experiencia como concejal de Deportes y Promoción Municipal?

R.- Una cosa que nos hemos marcado es que no queremos hacer varias actividades a la vez. Queremos hacer muchas actividades pero que no se pisen unas a otras.

Hay veces que es inevitable porque algunas son de iniciativa privada, pero sobre todo lo que estamos haciendo es una apuesta firme por transversalizar los eventos.

"Estamos haciendo una apuesta firme por transversalizar los eventos"

Por ejemplo, acabamos de tener la VinToroBike, que es una ruta de BTT de 500 personas que funciona genial, y en esta y otras pruebas deportivas hemos metido información turística en la bolsa del corredor de todos los participantes.

Además, nos estamos planteando vender también los eventos deportivos en Fitur como un elemento turístico más. Tiene un coste muy limitado y damos a conocer todo.

P.- El Ayuntamiento de Toro tiene dos importantes proyectos pendientes: el desarrollo del ciclo integral del agua y la futura rehabilitación del Teatro Latorre, ¿cuáles serán los siguientes pasos?, ¿confía en que podrán resolverse lo antes posible?

R.- Somacyl tiene la concesión del agua a partir de junio y nos han transmitido que van a empezar cuanto antes a hacer algún tipo de expropiación para la captación de agua.

Vamos a subir el agua del río y vamos a invertir tres millones de euros con Somacyl para conseguir tener cerrado el ciclo integral del agua sin problemas de nitratos ni arsénico y esperamos conseguir que el recibo del agua baje, porque en Toro es muy caro, para beneficiar a las familias.

En cuanto al Teatro Latorre, tenemos un proyecto muy bien armado. La mitad del edificio era de la Fundación Fundos, lo compramos a plazos y ahora ya podemos pedir subvenciones y nos hemos metido en el 2% cultural y queremos hacer una remodelación integral.

"Tenemos un proyecto muy bien armado para rehabilitar el Teatro Latorre"

Hemos enviado un proyecto muy bien armado y hecho y ahora tenemos que esperar a que nos lo concedan. Aún así tenemos metido dinero en el presupuesto para hacer algunas remodelaciones pero habría que dar un empujón fuerte para remodelar todo el edificio.

También hemos adquirido el antiguo Cine Imperio, junto a la Plaza Mayor, y queremos hacer un futuro espacio de usos múltiples que sustituirá a las típicas carpas que ponemos en algunos festejos.

El regidor del municipio, durante la entrevista

Eso nos permitirá ahorrarnos cierto dinero y reutilizar un edificio que, de otra manera, puede que hubiera acabado en ruina.

P.- En lo que se refiere a las obras pendientes en el municipio, ¿cuáles serán sus prioridades antes de finalizar su mandato?

R.- Estamos ahora con la reparación de la calle Rua Santa Catalina que se adjudicó a varias empresas, se fueron y ahora por fin tenemos a una empresa que parece que la va a acabar y va a quedar bien.

Tenemos también la calle Costanilla de San Lorenzo o la calle Trucos que tienen problemas con el alcantarillado y el suministro de agua y las vamos a rehabilitar de manera integral.

"Tenemos que llegar a acuerdos y hay que escuchar a los demás grupos"

En la zona baja del pueblo tenemos también intervenciones en la calle San Pedro o la calle Empedrada. Hay muchas calles que demandan por temas de fugas de agua y hay que meterse con ese tema.

P.- En su discurso de investidura apostó de manera clara por el diálogo y tendió la mano al resto de grupos políticos, ¿hasta qué punto considera que es importante esa colaboración en este momento de cada vez mayor crispación a nivel nacional?

R.- Es verdad que es un momento de crispación en la política nacional pero yo creo que en la ciudad de Toro todos los que venimos a hacer política no venimos a tener un puesto de trabajo sino a hacer cosas por la ciudad.

Tenemos que llegar a acuerdos y hay que escuchar a los demás grupos. Los ciudadanos nos han obligado a llegar a acuerdos, porque somos cinco grupos en el Ayuntamiento, y estamos obligados a hacerlo porque es para lo que nos han puesto aquí.

P.- ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones al resto de administraciones?

R.- Todos los ayuntamientos tenemos la necesidad de aumentar la financiación local. A nosotros nos acaban repercutiendo todo tipo de gastos y los ayuntamientos deberían estar dotados de una financiación adecuada a sus competencias.

"Los ayuntamientos deberían estar dotados de una financiación adecuada a sus competencias"

A la Diputación le pediría que nos tuvieran más en cuenta en las subvenciones, porque gran cantidad de ellas son para pueblos de menos de 5.000 habitantes y en Zamora capital invierten millones. Hay que repartir en la provincia porque sino los pueblos nos quedamos despoblados.

P.- ¿Cómo valora el mandato de su predecesora, Ángeles Medina, y qué balance hace del cumplimiento del acuerdo alcanzado entre PSOE y Nos Movemos por Toro?, ¿cree que se ha notado un cambio en la gestión del municipio?

R.- Si, sin duda. Lo que nos hizo llegar a un acuerdo fue que había una parálisis administrativa y de funcionamiento del Ayuntamiento, notábamos que la ciudad estaba triste, la gente nos lo decía, y hemos trabajado de forma conjunta y el trabajo que estamos haciendo es ingente.

Estamos ocho personas que no paramos nunca, de lunes a domingo, de trabajar porque en Toro hay mucho por hacer. El acuerdo se ha cumplido y he agradecido del trabajo de Ángeles y de todo el equipo.

"Hemos trabajado de forma conjunta y el trabajo que estamos haciendo es ingente"

Es una persona que, entre oposición y Gobierno, llevará 20 años en el Ayuntamiento cuando acabe la legislatura. Lo conoce como la palma de su mano y nos ha enseñado mucho.

P.- ¿Cuáles son las principales potencialidades y atractivos de Toro y por qué animaría a una persona a visitar el municipio o a plantearse emprender un proyecto de vida en él?

R.- Tenemos un casco antiguo precioso, que es Bien de Interés Cultural, edificios, iglesias, conventos y casas con un valor incalculable. En lo que se refiere a cultura y festejos es un lugar digno de visitar y tenemos varias bodegas que realizan actividades de enoturismo.

Otro pilar fundamental es el sector agroalimentario, con las bodegas y fábricas como la de Cerealto, Azucarera, García Baquero o Quesos Chillón, y también el sector industrial de transformación de metal, soldadura, calderería, construcciones metálicas y prefabricados.

"Invitaría a cualquier persona a venir a Toro porque no va a tener ningún problema para ganarse la vida"

Ahora mismo hace falta mano de obra, es verdad que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que haya alojamiento, e invitaría a cualquier persona a venir porque no va a tener ningún problema para ganarse la vida aquí en Toro.

P- ¿Qué espera que la gente recuerde de su paso por la Alcaldía?, ¿le gustaría repetir como candidato del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2027?

R.- Me gustaría que la gente me recordase como una persona honrada que ha trabajado por Toro, que ha escuchado a los vecinos y que hemos invertido todo lo que hemos podido invertir, lo mejor posible y que hemos hecho nuestro trabajo.

Sobre las próximas elecciones, vamos a trabajar este año, cuando esté terminando el mandato habrá que tomar la decisión y entiendo que estaré fuerte y con ganas.

Pero en el PSOE la decisión de quién va en las listas la toman los afiliados y si me veo con fuerza y ganas, y creo que no me ha dado tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer, serán los afiliados del PSOE quienes decidan si quieren que sea o no el candidato.